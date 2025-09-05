Recompensele și mâncarea pentru pisici sunt cele mai profitabile segmente de pe piața europeană de hrană pentru animale de companie

Piața europeană de hrană pentru animale de companie arată că recompensele și hrana pentru pisici sunt cele mai profitabile segmente, în ciuda faptului că animalele nu pot trăi doar cu gustări.

Pisicile, cele mai numeroase animale de companie din Europa

În 2023, pisicile au fost cele mai populare animale de companie din Europa, trăind în 26% dintre gospodării, cu un total de 108 milioane de exemplare. În comparație, câinii au locuit în 25% dintre locuințe, numărând 90 milioane, notează Pet Food Industry.

Deși câinii reprezintă un procent mai mare din producția totală de hrană pentru animale (58% din cantitate), valoarea comercială a hranei pentru pisici este mai mare pe unitate, ceea ce le face un segment foarte profitabil. Datele provin de la Federația Europeană a Industriei de Hrană pentru Animale de Companie (FEDIAF) în raportul Facts and Figures 2025.

Producția de hrană pentru câini: valoare vs. volum

Analizând piața hranei pentru câini, se observă diferențe importante între formatele de hrană:

Hrana uscată pentru câini reprezintă 61% din volum, dar doar 50% din valoarea totală de retail. Deși este cea mai vândută după greutate, generează mai puține venituri pe unitate comparativ cu alte formate.

Hrana umedă pentru câini are 30% din volum și 26% din valoare. Aceasta reflectă o sensibilitate la preț în această categorie, chiar dacă hrana umedă este, în general, mai scumpă pe kilogram decât cea uscată.

Gustările pentru câini reprezintă doar 9% din volum, dar generează 24% din valoarea totală. Aceasta arată un preț per unitate mult mai mare și marje mai ridicate, în special pentru produsele premium sau cele cu beneficii funcționale și de sănătate.

Producția de hrană pentru pisici: valoare vs. volum

Diferențele între formatele de hrană pentru pisici sunt mai echilibrate, dar recompensele rămân profitabile:

Hrana umedă pentru pisici reprezintă 60% din volum și 60% din valoare, indicând un raport stabil între preț și volum.

Hrana uscată pentru pisici reprezintă 36% din volum, dar doar 30% din valoare. Aceasta arată că hrana uscată se vinde la prețuri mai mici pe unitate, fiind o opțiune accesibilă și convenabilă.

Gustările pentru pisici reprezintă 3% din volum, dar contribuie cu 10% la valoarea totală. Aceasta reflectă poziționarea premium, ambalaje mici și formule specializate, făcându-le extrem de profitabile.

Concluzie: gustările și hrana pentru pisici, segmentele cu marje mari

Deși atât gustările pentru câini, cât și pentru pisici au raporturi preț-volum mai mari decât hrana obișnuită, animalele nu pot trăi doar cu ele. Hrana uscată rămâne un element de bază, mai ales pentru câini, datorită convenienței și prețului accesibil. Cu toate acestea, pentru investitori și producători, gustările și hrana pentru pisici reprezintă segmentele cu cele mai mari marje și cele mai profitabile oportunități din piața europeană.

Citește și:

Cum se adaptează industria hranei pentru animale în 2025 în fața crizei economice și a schimbărilor de consum

Tendințe în hrana animalelor de companie: Totul despre insecte, proteine alternative și meniuri personalizate