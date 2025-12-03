Piața de hrană pentru animale din Argentina a traversat una dintre cele mai dure perioade economice din America Latină. În ultimii ani, țara s-a confruntat cu o inflație cumulată de peste 280%, scăderea dramatică a veniturilor reale, bugete familiale tot mai mici și un mediu de retail obligat să adopte strategii defensive de stoc, notează Pet Food Industry.

În mod normal, un asemenea context ar fi destabilizat complet orice categorie de bunuri de consum. Însă hrana pentru animale a sfidat toate regulile macroeconomice: nu a crescut, nu a explodat, dar a rezistat. Iar în 2025–2026, această rezistență dezvăluie ceva mai profund decât cifrele de vânzări – o reziliență structurală. Asta evidențiază studiul Pet Food in Argentina 2026 realizat de Triplethree International.

Consumatori care se adaptează, dar nu renunță

Reziliența începe de la consumatori. Chiar și după prăbușirea veniturilor, familiile din Argentina nu au renunțat la hrana pentru animale. În schimb, s-au adaptat:

au trecut la pachete mai mici,

au ajustat frecvența cumpărăturilor

au migrat temporar către branduri mai accesibile,

au calculat fiecare achiziție cu mare atenție.

Chiar și în vârful crizei, hrana pentru animale a rămas un produs care nu se negociază în gospodării. Această capacitate de a menține cererea în condiții extreme este primul pilon al rezilienței pieței.

O industrie locală pregătită să absoarbă șocul

Al doilea pilon este infrastructura industrială. Argentina este una dintre puținele piețe din LATAM cu o producție locală diversificată și tehnic avansată în segmentul de pet food. Șase dintre cei mai mari 50 de producători din regiune operează aici.

Companii precum Agro Industrias Baires, Pet Foods Saladillo, Grupo Pilar, Metrive sau Grupo Molino Chacabuco mențin standarde ridicate de producție, în timp ce brandurile internaționale întăresc segmentele premium și mainstream.

Această structură acționează ca un amortizor al volatilității. Chiar dacă exporturile au scăzut cu 32% între 2021 și 2025, producția destinată pieței interne a continuat, menținând un flux stabil și protejând consumatorii de eventuale lipsuri.

Elasticitate și adaptare: arta de a supraviețui turbulențelor

Al treilea pilon îl reprezintă capacitatea pieței de a se adapta. În pofida presiunilor economice enorme, categoria nu s-a prăbușit, ci s-a ajustat.

Retailerii și consumatorii au recurs uneori la stocări anticipate pentru a evita viitoarele creșteri de preț, dar au adoptat și strategii de „trading down”, alegând pachete mai mici sau branduri mai ieftine. Aceste tactici au umflat temporar volumele, dar au asigurat continuitatea pe termen lung.

Pe măsură ce situația economică începe să se stabilizeze, piața își revine treptat, cu ritmul lent, dar sigur, specific bunurilor considerate esențiale.

Motoarele de creștere ale viitorului

Chiar dacă economia nu stimulează direct dezvoltarea pieței, Argentina are deja puse în mișcare viitoarele motoare de creștere:

premiumizarea ,

inovația în zona de hrană umedă și recompense ,

valoarea adăugată a materiilor prime locale .

Aceste direcții se bazează pe capabilități structurale, nu pe conjunctura economică – iar Argentina dispune de ele.

O lecție de reziliență pentru industria pet food

Dacă reziliența nu se măsoară în cât de repede crește o piață, ci în cât de bine rezistă, Argentina devine un studiu de caz remarcabil. Chiar și în condiții de volatilitate extremă, o piață construită pe o bază industrială solidă, cerere esențială și un consumator adaptabil nu cedează. Se îndoaie, dar nu se rupe. Iar apoi se reconstruiește.