Două studii recente, coordonate parțial de profesorul asociat Andrew Knight de la Griffith University și publicate în jurnalul Animals, au analizat atitudinile consumatorilor față de dietele sustenabile pentru animale de companie.

Ce opțiuni sunt preferate de proprietari

Primul studiu a chestionat 2.639 de stăpâni de câini din întreaga lume. Rezultatele arată că aproximativ 84% dintre aceștia hrănesc în prezent câinii cu hrană convențională sau pe bază de carne crudă. Totuși, 43% dintre ei ar fi dispuși să încerce cel puțin un tip de hrană mai sustenabilă, cum ar fi variante vegane, vegetariene sau din carne cultivată în laborator, notează vegconomist.

Dintre aceste alternative, hrana pe bază de carne cultivată a fost cea mai populară, cu 24% dintre respondenți care ar fi dispuși să o accepte. Dieta vegetariană a fost luată în considerare de 17% dintre stăpâni, iar dieta vegană de 13%. Când au fost întrebați care este cel mai important criteriu pentru o hrană sustenabilă, 85% au răspuns că valoarea nutrițională contează cel mai mult, iar 83% au menționat sănătatea animalului.

Un raport anterior, publicat în 2023, arăta că aproape jumătate dintre proprietarii de câini și pisici ar fi dispuși să ofere hrană pe bază de carne cultivată animalelor lor de companie.

Pisicile, la fel de deschise la alternative

Al doilea studiu a colectat răspunsurile a 1.380 de stăpâni de pisici, dintre care 89% hrăneau animalele cu hrană convențională sau pe bază de carne crudă. În acest grup, 51% considerau acceptabile una sau mai multe opțiuni de hrană sustenabilă.

Și în cazul pisicilor, carnea cultivată a fost cea mai populară alternativă (33%), urmată de dieta vegană (18%). La fel ca în cazul câinilor, cele mai importante criterii pentru alegerea unei diete alternative au fost sănătatea animalului (83%) și valoarea nutrițională (80%).

Proprietarii care și ei consumă mai puțină carne sau o evită, precum și cei cu nivel mai ridicat de educație, au fost cei mai deschiși la alternativele sustenabile. În schimb, consumatorii mai în vârstă și cei din Regatul Unit au fost, în general, mai reticenți, comparativ cu cei din alte țări europene, America de Nord sau Oceania, deși diferențele nu au fost semnificative.

Transformarea sistemului de hrană pentru animale

„Studiile recente arată că pisicile și câinii consumă împreună o proporție semnificativă din toate animalele crescute pentru hrană”, explică profesorul Andrew Knight. „Diete pentru animale bazate pe ingrediente vegetale sau pe carne cultivată ar putea schimba sistemul de hrană pentru animale, reducând impactul asupra mediului și asupra animalelor crescute în ferme.”