În sezonul rece, la fel ca și oamenii și animalele de companie au nevoie de o suplimentare a dietei, astfel încât starea lor de sănătate să se mențină în parametri optimi. Cu toate că hrana care le este destinată special are nutrienții și vitaminele corespunzătoare, medicii recomandă în aceasta perioadă și alte suplimente, atenție însă, numai cu prescripție! Medicul veterinar Beatrice Ilea a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats în ce situații trebuie ele oferite animalelor de companie și care sunt riscurile atunci când nu există o indicație medicală.

Când sunt recomandate suplimentele pentru animale

Seniorii, câinii sensibili și cei care stau mult afară au mereu nevoie de puțin suport în a-și menține starea de sănătate. Câinii care au trecut de o anumită vârstă au nevoie să primească anumite suplimente, mai ales în funcție de afecțiunile pe care le au. De asemenea, câinii sensibili pot și ei trece mai ușor peste perioada rece dacă sunt ajutați cu anumite minerale și vitamine. Nu în ultimul rând, cățeii „de curte” cei care petrec mai mult timp la temperaturi scăzute și în umiditate crescută sunt mai predispuși deteriorării stării lor de sănătate în comparație cu cei de apartament, care ies de câteva ori pe zi, pentru perioade scurte de timp.

Suplimente recomandate pentru animale

Vitamina D și Omega 3 sprijină imunitatea, pielea și blana. Sunt recomandate pentru piele uscată și inflamații articulare.

Complexul de vitamine B ajută metabolismul la nivel de energie. Sunt recomandate în cazul animalelor mari, foarte mici, cele stresate sau în convalescență.

Probioticele mențin imunitatea intestinală, mai ales că 70% din imunitate vine din intestin, utilă în perioadele de stres și schimbări de temperatură.

Suplimentele articulare, glucozamina si controitina sunt ideale pentru câini seniori și rase mari.

Riscurile suplimentelor date fără indicație

Din păcate, în cazul administrării fără o prescripție medicală obținută în urma unui consult, riscurile sunt semnificative. Iată care sunt cele mai frecvente:

Supradozaj de vitamine/minerale

Vitamina A și D – sunt toxice în exces (afectează oasele, ficatul, rinichii).

Calciul – produce probleme articulare și osoase la puii de rasă mare.

Interacțiuni cu medicamente (ex. suplimentele cu plante pot interfera cu tratamentele pentru inimă sau rinichi).

Produse de calitate slabă – de exemplu, unele suplimente comerciale nu au control strict, dozaj incorect, contaminanți.

Întârzierea tratamentului corect – proprietarii pot încerca suplimente în loc să trateze boala de bază.