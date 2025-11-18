Alimentația este extrem de importantă pentru câini și pisici, pentru sănătatea și dezvoltarea lor. Este cu atât mai importantă în sezonul rece, atunci când temperaturile scad foarte mult, este umiditate crescută, iar organismul trebuie să facă față acestor modificări. În cazul oamenilor, dieta cu fructe și legume este esențială. Animalele de companie își pot primi toți nutrienții din hrana special concepută pentru ele. Totuși, dacă doriți să le dați fructe sau legume, este bine să țineți cont că există unele care le sunt complet interzise, întrucât le pot face extrem de rău. Medicul veterinar Beatrice Ilea a întocmit, în exclusivitate pentru Pets&Cats, o listă cu fructele și legumele permise, dar și una cu cele interzise.

Câini

În cazul cățeilor, care sunt extrem de gurmanzi, este bine să țineți cont că nu orice legumă sau fruct care este considerat sănătos pentru oameni se poate transforma într-o masă potrivită pentru blănoși. De asemenea, medicul veterinar recomandă ca și alimentele permise să le fie servite în cantități moderate și neapărat necondimentate.

Legume permise

morcov crud sau fiert

castravete dar fără sâmburi

brocoli fiert

dovlecel fiert

dovleac copt

cartof

Fructe permise

măr, fără sâmburi

banană

pepene roșu

pepene galben

afine

căpșune

zmeură

pară

piersică

Fructe și legume interzise

struguri, stafide – sunt toxice pentru rinichi

usturoi

roșii verzi

vinete crude

avocado, sâmburi

Pisici

Pisicile sunt strict carnivore, așadar fructele și legumele le pot fi date numai ocazional. De asemenea, medicul recomandă ca acestea să fie spălate bine, fierte sau coapte, fără condimente, tăiate în cubulețe mici. Ele trebuie servite ca gustare și în niciun caz în loc de masă principală.

Legume permise

morcov

dovleac

castravete

Fructe permise

măr

afine

pepene

Fructe și legume interzise

ceapă

usturoi

avocado

roșii verzi

cartofi cruzi

struguri