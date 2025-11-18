Alimentația este extrem de importantă pentru câini și pisici, pentru sănătatea și dezvoltarea lor. Este cu atât mai importantă în sezonul rece, atunci când temperaturile scad foarte mult, este umiditate crescută, iar organismul trebuie să facă față acestor modificări. În cazul oamenilor, dieta cu fructe și legume este esențială. Animalele de companie își pot primi toți nutrienții din hrana special concepută pentru ele. Totuși, dacă doriți să le dați fructe sau legume, este bine să țineți cont că există unele care le sunt complet interzise, întrucât le pot face extrem de rău. Medicul veterinar Beatrice Ilea a întocmit, în exclusivitate pentru Pets&Cats, o listă cu fructele și legumele permise, dar și una cu cele interzise.
Câini
În cazul cățeilor, care sunt extrem de gurmanzi, este bine să țineți cont că nu orice legumă sau fruct care este considerat sănătos pentru oameni se poate transforma într-o masă potrivită pentru blănoși. De asemenea, medicul veterinar recomandă ca și alimentele permise să le fie servite în cantități moderate și neapărat necondimentate.
Legume permise
- morcov crud sau fiert
- castravete dar fără sâmburi
- brocoli fiert
- dovlecel fiert
- dovleac copt
- cartof
Fructe permise
- măr, fără sâmburi
- banană
- pepene roșu
- pepene galben
- afine
- căpșune
- zmeură
- pară
- piersică
Fructe și legume interzise
- struguri, stafide – sunt toxice pentru rinichi
- usturoi
- roșii verzi
- vinete crude
- avocado, sâmburi
Pisici
Pisicile sunt strict carnivore, așadar fructele și legumele le pot fi date numai ocazional. De asemenea, medicul recomandă ca acestea să fie spălate bine, fierte sau coapte, fără condimente, tăiate în cubulețe mici. Ele trebuie servite ca gustare și în niciun caz în loc de masă principală.
Legume permise
- morcov
- dovleac
- castravete
Fructe permise
- măr
- afine
- pepene
Fructe și legume interzise
- ceapă
- usturoi
- avocado
- roșii verzi
- cartofi cruzi
- struguri