Un nou raport realizat de Institute for Feed Education and Research (IFEEDER) scoate la iveală o problemă majoră pentru siguranța alimentară a Statelor Unite – și, indirect, pentru restul lumii: dependența masivă de China pentru vitaminele și aminoacizii folosiți în hrana animalelor, pet food și chiar în produse farmaceutice.

Un studiu care ridică semne de întrebare

Cercetarea, realizată în parteneriat cu Decision Innovation Solutions și Lobo Consulting, a analizat date publice despre producția globală de vitamine și aminoacizi, importurile și exporturile SUA și modul în care aceste ingrediente sunt folosite în hrana pentru animale, notează Pet Food Industry.

Specialiștii au evaluat și dacă dietele animalelor ar putea fi ajustate pentru a compensa lipsa unor vitamine sau aminoacizi esențiali. Concluzia? În anumite situații se pot face modificări, dar nu suficient cât să prevină efectele negative asupra sănătății animalelor sau asupra productivității.

„IFEEDER are un rol crucial în furnizarea de cercetări independente și bazate pe știință pentru industria americană de furaje și pet food”, a declarat Lara Moody, director executiv al organizației. „Faptul că SUA depind atât de mult de China pentru vitamine și aminoacizi este o problemă mai mare decât se credea – iar datele obiective sunt esențiale pentru a preveni o potențială criză înainte să escaladeze.”

Cât de mare este dependența de importuri din China

Raportul analizează o listă lungă de nutrienți esențiali, printre care:

Vitamina A

Vitaminele B1, B2, B3, B7 și B12

Vitamina D3

Vitamina E

Aminoacizi precum lizina, treonina, triptofanul și metionina

Între 2020 și 2024, SUA au depins de China pentru 78% din totalul importurilor de vitamine și pentru 62% din producția globală de aminoacizi. În unele cazuri, situația este chiar mai dramatică: China produce 100% din biotina disponibilă la nivel mondial.

În prezent, animalele din fermele americane consumă aproximativ 425.000 de tone de aminoacizi esențiali și aproape 49.000 de tone de vitamine suplimentare pe an. Fără aceste ingrediente, dietele nu pot fi echilibrate corect, ceea ce ar afecta producția de carne, lapte și ouă.

Impactul asupra sănătății animalelor

Raportul subliniază că lipsa unor nutrienți esențiali se reflectă rapid în starea animalelor.

Lizina este vitală pentru găinile ouătoare: asigură mărimea optimă a ouălor, un strat de coajă rezistent și conținut sănătos de albuș.

Vitamina A ajută animalele de fermă să crească mai repede și mai eficient, ceea ce înseamnă costuri mai mici și productivitate mai mare.

Fără aceste suplimente, sănătatea animalelor ar avea de suferit, iar producția alimentară ar deveni mai puțin eficientă.

Industria americană cere acțiuni urgente

Constance Cullman, președinte și CEO al American Feed Industry Association (AFIA), avertizează de ani de zile asupra riscurilor generate de dependența față de China.

„Influența tot mai mare a Chinei asupra lanțului de aprovizionare cu vitamine și aminoacizi reprezintă un risc semnificativ pentru fermieri, pentru animale și pentru siguranța alimentară a americanilor”, a declarat aceasta. „Acum, noile date IFEEDER nu mai pot fi ignorate.”

AFIA pregătește o strategie în colaborare cu autoritățile americane pentru a identifica vitaminele și aminoacizii care necesită acțiune rapidă, astfel încât lanțurile de aprovizionare să fie diversificate înainte ca situația să se transforme într-o criză reală.

Cullman adaugă că este nevoie de un efort comun între industrie și guvern pentru a preveni pierderi viitoare în capacitatea de producție agricolă.