Chiar dacă șarpele tău trăiește o viață fără stres, unde nu are nevoie să se ascundă de prădători sau să-și procure mâncarea, poate experimenta probleme. Una dintre acestea este pierderea apetitului, iar un șarpe care refuză hrana pentru o bună bucată de vreme se poate înfometa, precizează thesprucepets.com.

Așadar, este crucial să identifici cauza, dacă observi acest comportament, dar lucrurile sunt destul de complexe în acest sens.

De ce își poate pierde șarpele apetitul

În unele cazuri, pierderea apetitului este o etapă naturală și un element din comportamentul șarpelui. Totuși, poate fi și efectul unei probleme pe care o poți rezolva cu unele ajustări în mediu sau dietă. De asemenea, îți recomandăm să mergi cu șarpele la un doctor veterinar specializat.

Cauzele naturale care nu au nevoie de vreo intervenție

Șerpii își pot pierde apetitul în mod natural, într-un ciclu al vieții lor. În astfel de cazuri, nu este nevoie să acționezi, atâta vreme cât șarpele rămâne sănătos. Trebuie să mai reții și că obiceiurile alimentare ale reptilelor diferă foarte mult de cele ale mamiferelor. Acestea din urmă au nevoie de mese regulate, pe când șerpii au un metabolism mai lent, care le permite să stea nemâncați zile sau chiar săptămâni întregi.

Năpârlirea este o cauză comună a pierderii apetitului. Șerpii pot face o pauză din mâncat atunci când sunt aproape să-și schimbe pielea. Poate să nu mănânce pentru aproximativ o săptămână înainte și după ce năpârlește.

Alte cauze naturale care pot duce la pierderea apetitului sunt:

Schimbări sezoniere: șerpii pot răspunde la schimbarea anotimpului/vremii prin schimbări în apetit;

Încercări de hibernare: unii șerpi intră într-o fază de hibernare, unde vremea mai rece poate scădea nivelul de energie a șarpelui, implicit și apetitul;

Vârsta: șerpii mai bătrâni tind să mănânce mai puțin, deci și hrănirea se va face mai rar.

Cauze ale pierderii apetitului asociate cu mediul

Șerpii pot reacționa negativ la o varietate de schimbări sau factori de mediu, cum ar fi:

Tipul substratului din terariu: este important să alegi substratul potrivit pentru terariul șarpelui tău. Unele materiale pot afecta pielea reptilei;

Ciclul lumină/întuneric: mulți șerpi au nevoie de un anumit ciclu lumină/întuneric pentru a se simți bine în captivitate. Înainte să adopți un șarpe, trebuie să faci o muncă de cercetare, în care vezi care este cel mai bun ciclu pentru specia aleasă de tine;

Tipul hranei: toți șerpii sunt carnivori, dar diferite specii necesită diferite tipuri și cantități de mâncare. Așadar, este nevoie să cercetezi bine și acest aspect;

Nevoia de intimitate: șerpii au nevoie de locuri în care să se ascundă. Așa se simt ei cel mai confortabil, deci include astfel de locuri de ascuns în terariu;

Temperatura: monitorizarea temperaturii este un alt aspect esențial al mediului. Șerpii au nevoie de un mediu cald pentru a digera hrana în mod eficient. Condițiile de temperatură scăzută pot cauza letargie sau chiar boli severe, cum ar fi infecțiile respiratorii.

O boală poate fi cauza apetitului scăzut

La fel ca la oameni și la alte mamifere, afecțiunile medicale pot duce și la pierderea apetitului. Sunt mai multe boli care pot face șerpii să nu se atingă de mâncare:

Afecțiuni ale dinților: șerpii pot avea infecții severe care duc la inflamarea gurii;

Afecțiuni respiratorii: pneumonia este o boală de care șerpii pot suferi, din cauza temperaturii scăzute. Dacă reptila respiră greu sau strănută, atunci contactează veterinarul;

Paraziți intestinali: aceștia sunt, din păcate, destul de des întâlniți la reptile. Dacă se înmulțesc în intestin, atunci pot cauza și pierderea apetitului;

Obstrucții: șerpii pot ingera și obiecte nedigerabile, care pot obstrucționa tractul digestiv. Astfel de incidente pot necesita și intervenții chirurgicale.

Concluzii

Pierderea apetitului la șerpi poate avea o sumedenie de cauze. Este important să o depistezi pe cea adevărată, astfel încât să rezolvi eventualele afecțiuni ale reptilei tale. Dacă este o cauză naturală, atunci poți răsufla ușurat. Șarpele își va reveni fără probleme.

