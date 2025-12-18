Caitlyn Clarke, o femeie din Arizona, a găsit în urmă cu câteva luni, în spatele casei sale, o pisică portocalie. Deși pisica a fugit înainte să ajungă Caitlyn la ea, felina s-a întors și astfel i s-a schimbat viața.

Salvarea vine de unde nu te aștepți

Caitlyn a încercat timp de mai multe zile să scoată pisica din scurgerea în care se ascundea, însă fără succes. Femeia a declarat pentru The Dodo că obișnuia să stea noaptea, timp de 2 ore, încercând să salveze pisica speriată. Când în sfârșit a reușit să o scoată, Caitlyn a observat ceva neobișnuit: pisica avea doar trei picioare.

„Nici măcar nu știam că are trei picioare timp de câteva zile, pentru că nu trecuse pe lângă mine, stătuse în canal,” a spus Caitlyn Clarke. „Și atunci, prima dată când a ieșit, am zis: «Doamne, are trei picioare!»”

După aceea, femeia a dus felina în casă pentru a-i da de mâncare, apă și un pat cald. Între timp, a postat imagini cu pisica pe rețelele sociale, gândindu-se că îi va găsi stăpânul. Datorită microcipului pe care pisica îl avea în gât, Caitlyn i-a identificat stăpânul și așa a aflat povestea emoționantă de viață a animalului.

O nouă viață pentru Bambino

Bambino era numele pisicii și avea piciorul amputat de 14 ani, din cauza unei infecții la lăbuță. Caitlyn a fost uimită când a aflat vârsta adevărată a felinei, ea trăind cu impresia că nu avea mai mult de 5 ani. Fostul stăpân al lui Bambino a avut grijă de el timp de șapte ani, până când l-a lăsat unui vecin. Nu știe dacă a fost abandonat sau a fugit de acasă, dar într-un fel sau altul a ajuns la ușa lui Caitlyn, în timpul unei furtuni puternice.

Cu acordul fostului stăpân, Caitlyn l-a adoptat pe Bambino. Pisica s-a adaptat repede noii sale case, de parcă locuia acolo dintotdeauna.

„Seara și dimineața devreme … se urcă în patul meu și vrea să fie alintat și mângâiat, iar apoi face gesturile clasice de pisică: își dă capul peste mine și mă atinge cu lăbuțele”, spune Caitlyn Clarke, noua stăpână a lui Bambino.

