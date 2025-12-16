Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Iubitorii de pisici din Japonia o comemorează pe Nitama, pisica șef de gară a stației Kishigawa, operată de Wakayama Electric Railway. Nitama a murit pe 20 noiembrie, după ce s-a îmbolnăvit subit la finalul lunii octombrie. Aproximativ 500 de oameni au participat la înmormântarea felinei.

Cine a fost Nitama

Potrivit publicației People, Nitama a fost o pisică calico și a ocupat funcția de șef de gară la Kishigawa. Ea a fost a doua felină cu această funcție, după ce prima pisică, Tama, a murit în 2015. Nitama a fost ucenica Tamei și a absolvit o școală specială pentru șefi de gară. Cerințele examenului nu erau grele: pisica trebuia să fie sociabilă și să îi placă să poarte o pălărie.

Nitama a fost adoptată în 2015, după ce angajații gării au găsit-o într-un adăpost de animale. Sub lăbuța fermă a Tamei, Nitama a învățat tainele meseriei și a fost pregătită să preia funcția de la mentora ei, după ce aceasta a murit.

„A muncit cu sârguință și a oferit un confort de neînlocuit”, a spus Mitsunobu Kojima, președintele companiei Wakayama Electric Railway și al comitetului de înmormântare. „Nitama, te rog să veghezi asupra Wakayama Electric Railway din cer, alături de șeful de gară Tama.”

500 de oameni la înmormântarea Nitamei

În jur de 500 de oameni, angajați ai gării și fani ai felinei, s-au adunat pentru înmormântarea care a avut loc pe 13 decembrie. Angajații gării au amplasat un altar pentru Nitama, cu poze care îi comemorează viața și cariera. Nitama a fost îngropată în incinta gării Kishi, locuința ei, aflată în prefectura Wakayama.

Tama, mentora Nitamei, este cunoscută pentru faptul că a reușit să crească numărul de călători și veniturile, contribuind la prosperitatea locală. De asemenea, Tama are un monument construit în memoria ei.

Citește și:

Cluburile sportive celebre din Cluj devin ambasadori ai adopției animalelor fără stăpân. Ce presupune campania „Adoptă un prieten pe viață”

Câine polițist pensionat, operat înainte de Crăciun cu sprijinul unei organizații caritabile: „Sunt incredibil de recunoscătoare pentru tot ajutorul”