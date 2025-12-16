Cluburile sportive celebre din Cluj devin ambasadori ai adopției animalelor fără stăpân. Ce presupune campania „Adoptă un prieten pe viață”

Cluburile sportive FC Universitatea Cluj, CS Universitatea Cluj și U-BT Cluj-Napoca se implică într-o campanie comună de promovare a adopției câinilor fără stăpân, ca parte a proiectului „Adoptă un prieten pe viață” aflat în prezent în dezbatere publică la Cluj-Napoca, la fel și BTarena.

Marile cluburi sportive ale Clujului se alătură campaniei „Adoptă un prieten pe viață”

Această inițiativă este în consultare publică, fiind propusă de consilierul local Adela Șpaimoc (REPER), și prevede încheierea unui protocol de colaborare între administrația locală, instituții publice și entități sportive cu vizibilitate ridicată, scrie Media9.

Protocolul de cooperare vizează parteneriatul dintre orașul Cluj-Napoca, Domeniul Public Napoca SA – Centrul de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, cluburile sportive Universitatea Cluj și U-BT Cluj-Napoca, Sala Polivalentă SA – BTarena, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj și Inspectoratul de Poliție Județean Cluj. Astfel, prin această colaborare, cluburile sportive își asumă rolul de promotori ai adopției, folosindu-și notorietatea și accesul la public numeros.

Cum va fi promovată adopția câinilor

Campania presupune mesaje de promovare a adopției difuzate în cadrul meciurilor și competițiilor sportive, înainte de începerea jocurilor și în pauze, dar și prin canalele de comunicare ale cluburilor partenere. Totodată, proiectul prevede amenajarea de standuri de informare în apropierea arenelor sportive, unde publicul va putea primi informații despre adopție, sterilizare și responsabilitatea deținerii unui animal de companie.

