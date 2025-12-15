Satul în care animalele de companie sunt interzise. De ce oamenii au renunțat la câini și pisici: „Ne este dor de un câine, dar acesta este prețul pe care suntem dispuși să-l plătim”

Un sat ecologic din Australia este conceput ca un sanctuar pentru fauna sălbatică și un coridor pentru animalele native australiene, motiv pentru care animalele de companie sunt interzise.

Satul care a interzis animalele de companie

Comunitatea se întinde pe 110 hectare (272 de acri), pe Coasta de Aur a Australiei, chiar la granița de sud dintre Queensland și New South Wales. Recent, sătenii au sărbătorit cea de-a 20-a aniversare a înființării sale, deși nimeni nu știe sigur câți oameni locuiesc acolo astăzi. Ultimul recensământ a fost făcut în 2017 și se estimează că are aproximativ 500 de localnici.

În cei 13 ani de când B.Ill Smart și soția lui, Susan, s-au mutat în sat, el spune că tot felul de oameni și-au făcut casă în zona ecologică. Există pensionari ca el, familii tinere, cascadori, jurnaliști, copii de bani gata, călugări budiști, compozitori și câte un pustnic care caută intimitate.

„Așa ar trebui să trăiască oamenii”, susține Smart. „Poți locui într-o suburbie și să nu-ți cunoști vecinii. Oamenii intră cu mașina în casele lor, încuie ușa garajului. Aici toată lumea se cunoaște. Toată lumea ajută la supravegherea copiilor”, scrie The Guardian.

Sanctuar pentru fauna sălbatică animalele native

„E nevoie de tot felul de creaturi pentru a alcătui un sat”, declară el. Singurele animale care nu sunt binevenite în localitate sunt pisicile și câinii. Satul Currumbin a fost conceput ca un sanctuar pentru fauna sălbatică și un coridor pentru animalele native australiene. Pisica și câinele pot fi membri ai familiei, dar și carnivore flămânde, prădători letali și animale teritoriale care au un impact semnificativ asupra mediului și climei.

Într-o comunitate construită în jurul naturii nu există loc pentru prietenii felini și canini, nici măcar într-o vizită temporară: „Câinii sunt drăguți și foarte loiali și tot ce trebuie. Ne este dor de un câine, dar acesta este prețul pe care suntem dispuși să-l plătim”, declară Smart. Este o regulă pe care comunitatea a învățat să o respecte cu strictețe, cu excepția animalelor de asistență prezente la cafenea.

Oamenii nu duc lipsă de animale în sat, spune Smart. Currumbin este construit pe locul unei vechi ferme de vaci, șopronul de muls fiind acum un centru comunitar și o bibliotecă, iar grupurile de canguri cutreieră străzile după bunul plac. Broaștele, șerpii și păsările își fac, de asemenea, simțită prezența, alături de koala și ornitorinci. Unii locuitori cresc porci, capre și găini.

Reguli stricte în Currumbin

Localitatea a impus și alte măsuri pentru a contribui la un stil de viață sustenabil. La început, noile locuințe trebuiau să îndeplinească anumite cerințe privind orientarea, designul și proporția de materiale reciclate. Fiecare musai să își furnizeze propria energie electrică și apă cu panouri solare și rezervoare de apă de ploaie. Cele mai noi clădiri nu îndeplinesc mereu aceste standarde, deoarece dezvoltatorul inițial a dat faliment în criza financiară din 2008, iar succesorii săi au avut o abordare diferită. Cu toate acestea, angajamentul față de un stil de viață sustenabil este încă puternic încurajat.

Ca și „comunitate intențională”, Currumbin Ecovillage este o abordare contemporană a unei idei vechi. Rob Doolan, urbanist de 45 de ani, a lucrat cu peste 120 de astfel de comunități de-a lungul carierei sale. Ideea comunităților planificate și gestionate colectiv a început cu comunele hippie care s-au format după festivalul Aquarius din 1973, din Nimbin, peste graniță în New South Wales.

Adesea, aceste proprietăți erau ferme de lapte la limita falimentului, unde pădurea tropicală fusese defrișată pentru a lăsa un peisaj în mare parte steril. Problema era că partajarea titlului de proprietate era ilegală, ceea ce îngreuna obținerea unui împrumut. Numărul mare de persoane care au încercat această abordare a dus, în cele din urmă, la schimbări legale și financiare, deschizând calea pentru Currumbin și comunități similare precum Jindibah.

Ce au reușit să facă localnicii

Când vine vorba de luarea deciziilor, pot intra în joc conflicte de personalitate și probleme de relaționare, dar Smart spune că acest lucru este valabil pentru orice demers uman. Lucrând împreună, sătenii din Currumbin și-au înlocuit stația de epurare a apelor uzate în valoare de 2 milioane de dolari australieni (1 milion de lire sterline), ceea ce permite reutilizarea apei pentru neconsum și asigură autonomia satului. În viitor ar putea demara și alte proiecte, inclusiv o fermă solară.

Toți locuitorii din Currumbin contribuie. Smart ajută la predarea abilităților de prelucrare a lemnului și administrează trei grădini comunitare, unde toate produsele merg către OzHarvest, o organizație caritabilă care ajută persoanele fără adăpost. În fiecare vineri, oamenii merg la cafenea pentru happy hour, iar când se naște un bebeluș, localnicii petrec două săptămâni.