Judecătorii au condamnat la o pedeapsă record un bărbat din Australia care a expediat sute de șopârle în pungi de popcorn. Nu mai puțin de 101 reptile au fost recuperate din colete trimise către Hong Kong, Coreea de Sud, Sri Lanka și România.

Pedeapsă record pentru un bărbat care a expediat șopârle în pungi de popcorn

Un bărbat din Sydney a fost condamnat la opt ani de închisoare, după ce a fost prins când încerca să expedieze șopârle, dragoni și alte reptile native în pungi de popcorn și cutii de biscuiți. Oficialii pentru mediu au transmis că este vorba despre o pedeapsă record pentru infracțiunea de contrabandă cu animale sălbatice.

Neil Simpson, în vârstă de 61 de ani, a fost condamnat la o perioadă de închisoare fără eliberare condiționată de cinci ani și patru luni.

În comunicatul transmis se mai arată că 101 reptile urmau să ajungă în Hong Kong, Coreea de Sud, Sri Lanka și România. Animalele – inclusiv șopârle cu spate shingleback, șopârle cu limbă albastră vestică, dragoni bărboși și șopârle pigmee cu coadă spinoasă din sud – au fost trimise în 15 colete între 2018 și 2023.

Cum voia să scoată reptilele din țară

Contrabandistul a încercat să convingă alte persoane să expedieze animalele în numele său, dar a fost identificat de anchetatori și de poliția din New South Wales. Alte trei persoane au fost condamnate pentru complicitate, potrivit scmp.com.

„Această sentință record transmite un mesaj puternic că profitul din exportul ilegal al faunei noastre sălbatice native nu va fi tolerat. Dacă comiți infracțiunea, vei face închisoare. Comerțul internațional ilegal cu prețioasele animale sălbatice ale Australiei este crud și are un impact devastator asupra biodiversității noastre. Criminalii fără inimă care încearcă să exploateze popularitatea faunei noastre sălbatice native pe piețele externe pentru profituri rapide ar trebui să ia aminte”, a declarat Departamentul pentru Schimbări Climatice, Energie, Mediu și Apă într-un comunicat.

Exportul unei specii native reglementate fără permis constituie o infracțiune conform legislației naționale privind mediul. Persoanele găsite vinovate pot fi amendate cu până la 330.000 de dolari australieni (233.000 de dolari americani), închisoare de maximum 10 ani sau ambele pentru fiecare infracțiune.

