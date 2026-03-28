Între legendă și realitate: Adevărata poveste din spatele „celui mai bogat câine din lume”

Adevărata poveste din spatele „celui mai bogat câine din lume” este total diferită de ceea ce se știa până acum despre acesta. Deși totul sună ca dintr-un film, adevărul din spatele poveștii este cu mult mai complicat, dar și mai fascinant.

Legenda spune că în 1992 o aristocrată germană numită Karlotta Liebenstein ar fi lăsat întreaga ei avere, estimată la aproximativ 80 de milioane de dolari, câinelui ei, un ciobănesc german pe nume Gunther III. Asta s-a întâmplat din cauză că femeia nu avea alți moștenitori, dar și pentru că avea o relație aparte cu animalul său. Această poveste a făcut înconjurul lumii și a fost auzită de atât de multe persoane, încât s-a crezut că totul este real.

Povestea continuă și vorbește despre cum banii ar fi fost plasați într-un fond de investiții care să asigure bunăstarea animalului și a descendenților săi pentru tot restul vieții lor. De-a lungul anilor, banii s-au multiplicat, ajungând la o avere de sute de milioane de dolari, făcându-l pe Gunther VI cel mai bogat câine din lume, potrivit AOL.com.

În realitate, documente și rapoarte detaliate sugerează că nu există dovezi solide că o contesă germană cu numele respectiv ar fi existat cu adevărat sau că ar fi lăsat o moștenire pentru Gunther. Ba mai mult, unele investigații arată că povestea a fost folosită ca un fel de campanie de PR sau un mit urban, iar bunurile și investițiile atribuite câinelui ar fi de fapt administrate de oameni.

Mitul care a dus la crearea unui mini-serii Netflix

La baza legendei se află italianul Maurizio Mian, un antreprenor și moștenitor al unei averi în domeniul farmaceutic, care a folosit imaginea câinelui „Gunther” ca figură publică pentru investiții și strategii media. În final, deși Gunther este un câine real și a devenit faimos în întreaga lume, averile și proprietățile din jurul său sunt gestionate de oameni, nu de patruped.

Popularitatea acestei narațiuni a fost relansată recent printr-un documentar pe Netflix intitulat Gunther’s Millions, care explorează povestea așa‑zisului câine miliardar și personajele care gravitează în jurul său. Seria pune sub semnul întrebării veridicitatea multor detalii, prezentându‑l pe Gunther mai degrabă ca simbol al excentricității și al jocurilor media decât ca un adevărat câine prosper.

În ciuda dovezilor care indică faptul că povestea este un mit, fascinația publicului rămâne reală. Această poveste ne arată cât de ușor poate evolua o legendă urbană într‑un fenomen mediatic global, iar noile documentare și reexaminări jurnalistice pun la îndoială detaliile, invitând publicul să se uite mai atent la ceea ce pare „prea frumos ca să fie adevărat”.

