Moștenirea impresionantă lăsată de legendarul designer Karl Lagerfeld, estimată la aproximativ 200 de milioane de euro, a devenit subiectul unui scandal juridic de proporții. Motivul? O parte semnificativă din avere a fost lăsată nu doar apropiaților săi, ci și pisicii sale adorate, Choupette, una dintre cele mai faimoase feline din lume.

La ani buni de la moartea creatorului de modă, o contestație neașteptată ar putea schimba radical soarta averii – și ridică întrebări inclusiv despre viitorul luxoasei pisici.

Karl Lagerfeld și o moștenire atipică

Karl Lagerfeld, designerul german care a redefinit brandul Chanel după 1983, a murit pe 19 februarie 2019, la vârsta de 85 de ani. Deși a declarat în repetate rânduri că „nu are familie”, testamentul său a lăsat cea mai mare parte a averii către membri ai anturajului său apropiat: asistentul personal Sébastien Jondeau, finul său Hudson Kroenig și modelele Brad Kroenig și Baptiste Giabiconi.

Însă cea mai surprinzătoare „moștenitoare” a fost, fără îndoială, Choupette, pisica sa birmaneză, extrem de răsfățată, notează The Independent.

Choupette, pisica milionară a modei

Choupette nu a fost o pisică obișnuită. Sub îngrijirea fostei menajere a lui Lagerfeld, Françoise Caçote, felina a primit nu doar o casă cu grădină, ci și o sumă estimată la 1,5 milioane de dolari.

Viața ei de lux a devenit legendară:

călătorea cu avion privat , într-o geantă Louis Vuitton,

avea bodyguard, bucătar personal și două menajere ,

mânca zilnic patru feluri diferite de mâncare , servite în boluri elegante,

lua masa alături de Lagerfeld, ca un membru al familiei.

Contul de Instagram dedicat pisicii are peste 270.000 de urmăritori, transformând-o într-o adevărată vedetă a internetului.

„Totul este controlat de ea”, spunea Lagerfeld într-un interviu. „Este o femeie întreținută.”

O contestație care poate schimba totul

La șapte ani de la redactarea testamentului (finalizat în aprilie 2016), presa germană a relatat apariția unui contestatar necunoscut care încearcă să anuleze documentul. Dacă acest lucru se va întâmpla, legea franceză a succesiunii ar putea redistribui averea către rudele de sânge.

Deși Lagerfeld nu a avut copii, el a avut nepoți, singurii săi moștenitori legali în viață, după ce ambele surori au murit înaintea lui.

Executorul testamentului, Christian Boisson, i-ar fi informat deja pe aceștia despre procesul aflat în desfășurare.

Relația rece cu familia biologică

Designerul nu a avut o relație apropiată cu familia sa. Declara că nu și-a mai văzut sora din anii ’70 și că nepoții săi „nici măcar nu îi trimiteau o felicitare de Crăciun”.

Unul dintre nepoți, Roger Johnson, șofer de camion în Statele Unite, a declarat anterior că nu se așteaptă să primească nimic: „Banii nu înseamnă mare lucru pentru mine. Sunt un tip obișnuit.”

De altfel, rudele americane nu au fost invitate nici măcar la Met Gala 2023, eveniment dedicat moștenirii lui Lagerfeld.

Ce se va întâmpla cu Choupette

Chiar dacă averea ar fi redistribuită, stilul de viață extravagant al lui Choupette este puțin probabil să fie afectat. Françoise Caçote a declarat recent că pisica, ajunsă acum la 14 ani, este „foarte selectivă” cu proiectele și campaniile în care apare.

„Choupette a avut mereu aerul unei prințese. Din păcate, pe măsură ce îmbătrânește, nu se schimbă deloc”, a spus ea, zâmbind.