Karen Joyce Davis, o femeie de 82 de ani din Oregon, a fost dată dispărută pe 29 decembrie, după ce nu s-a mai întors acasă. Ea a fost văzută ultima dată plimbându-și cățelușa, Cami, într-o pădure. Datorită lui Cami, Karen a fost găsită de autorități și salvată.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Salvatoarea cu patru lăbuțe

Potrivit publicației People, Cami a fost cea care i-a zărit pe voluntarii veniți în căutarea lui Karen. Cățelușa a lătrat până când salvatorii au găsit locația exactă în care se aflau Cami și stăpâna ei. Karen căzuse într-un loc abrupt și nu a mai putut ieși singură. Autoritățile au descoperit-o pe femeie sprijinită de Cami, care încerca să o încălzească. Karen a fost transportată la spital și tratată pentru hipotermie.

Katie Sciotto, o voluntară care a participat la căutare, a declarat pentru postul local de știri Lookout Eugene-Springfield că femeia de 82 de ani suferă de demență iar Cami nu obisnuiește să latre, în mod obișnuit. „După ore întregi de căutare am strigat dintr-odată Cami! și atunci am auzit un lătrat îndepărtat. Fără Cami, nu am fi găsit-o pe Karen, deci chiar i-a salvat viața”, a precizat Katie.

Temperatura din pădure era la limita înghețului, deci Karen nu ar fi avut multe șanse de supraviețuire pe timpul nopții.

În timpul operațiunii de salvare, Cami a fost afectuoasă cu voluntarii, lingându-i pe fiecare în parte.

Citește și:

Basset Fauve de Bretagne, Russian Tsvetnaya Bolonka și Teddy Roosevelt Terrier: Cele 3 rase noi de câine care intră în registrul American Kennel Club

Tranzacțiile din piața hranei pentru animale în 2026: Ce investiții sunt așteptate