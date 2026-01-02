Tranzacțiile de tip fuziuni și achiziții (M&A) în industria hranei și în sectorul animalelor de companie în general au scăzut în ultimii ani. Totuși, anumite categorii, precum hrana pentru pisici și gustările pentru animale, rămân atractive pentru investitori.

Scăderea tranzacțiilor M&A în industria animalelor de companie

În 2025, s-au înregistrat 23 de tranzacții M&A, aproape jumătate provenind de la Nutriment Co. din Marea Britanie. Aceasta reprezintă o ușoară scădere față de 26 de tranzacții în 2024 și departe de perioadele record din 2020-2022, când numărul tranzacțiilor a fost de 48, 58 și respectiv 38, notează Pet Food Industry.

Carol Frank, fondatoarea BirdsEye Advisory Group, a descris perioada 2023-2025 ca fiind „cea mai lentă din cei 15 ani de activitate în M&A”, oferind și perspective ale investitorilor activi în industria animalelor de companie pentru 2026.

Concluzia experților: activitatea M&A ar putea să crească ușor în 2026, dar nu se așteaptă să atingă nivelurile record din 2020-2022.

Hrana pentru pisici și gustările pentru animale continuă să atragă investitori

Experții au identificat categoriile de produse care continuă să fie atractive pentru investiții:

Consumabile, în special hrana pentru pisici, datorită creșterii constante a numărului de proprietari de pisici;

Gustări și treat-uri pentru animale;

Servicii pentru animale: pensiuni, grădinițe, dresaj, îngrijire și asigurări;

Produse premium și funcționale;

Suplimente și produse pentru sănătatea animalelor.

Aceste categorii sunt populare nu doar printre investitori, ci și pe piață, înregistrând creșteri constante ale vânzărilor. Investitorii caută companii profitabile, rezistente și bine conduse, cu potențial de creștere și evaluări realiste.

Ce caută investitorii în 2026

Potrivit experților:

Afaceri bine poziționate și pregătite pentru achiziție;

Companii cu strategie clară de creștere și reziliență în orice mediu economic;

Focus pe fundamente solide, cum ar fi barierele de intrare, potențialul de marjă și competența managementului.

David Cunningham de la Visio-Cap subliniază: „Capitalul există, dar doar pentru afaceri care pot demonstra clar că vor rezista și se vor dezvolta în orice condiții.”

Perspective internaționale: Europa vs. SUA

Aceste perspective se referă în principal la piața nord-americană de hrana pentru animale. În Europa, dinamica este diferită: United Pet Food a dominat tranzacțiile în 2023-2024, iar Nutriment Co. în 2025.

Rămâne de văzut dacă în 2026 va apărea o nouă companie de hrană pentru animale care să continue seria de achiziții și să atragă investitori.