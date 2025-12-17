Cheltuielile neașteptate legate de animalele de companie sunt o sursă tot mai mare de stres financiar pentru stăpâni. Un nou studiu arată că facturile veterinare rămân principala îngrijorare, iar costurile pot ajunge rapid la sume greu de gestionat, chiar și pentru intervenții considerate minore.

Facturile veterinare, principala sursă de stres

Potrivit studiului Lifetime of Care 2025, realizat de Synchrony, aproape jumătate dintre proprietarii de animale din SUA spun că cheltuielile neprevăzute le provoacă îngrijorare financiară. Procentul este în creștere față de 2022, când doar unul din trei stăpâni declara același lucru.

Aproximativ 26% dintre respondenți spun că se simt stresați chiar și de o cheltuială veterinară de 250 de dolari (aproximativ 217 euro) sau mai puțin. Cele mai mari temeri sunt legate de urgențe medicale, tratamente specializate și îngrijirea de rutină, notează GlobalPETS.

Studiul, realizat pe un eșantion de 4.861 de proprietari de animale, arată că:

pentru stăpânii de pisici și cei cu mai multe animale, cheltuielile de urgență sunt cea mai mare îngrijorare;

pentru stăpânii de câini, intervențiile chirurgicale;

pentru cei care au animale de companie mici (rozătoare, păsări etc.), costurile cu hrana.

Cum încearcă stăpânii să țină cheltuielile sub control

Numărul proprietarilor care se confruntă cu cheltuieli neașteptate de peste 250 de dolari a scăzut ușor față de 2022. În prezent, 71% dintre stăpânii de câini și 72% dintre cei de pisici raportează astfel de costuri, față de 75% în urmă cu trei ani.

Jonathan Wainberg, Senior Vice President și General Manager pentru divizia Pet la Synchrony, explică faptul că această scădere ar putea indica o mai bună pregătire financiară sau incidente mai puțin costisitoare, dar nu neapărat o reducere reală a poverii financiare.

Totuși, majoritatea stăpânilor declară că au soluții pentru a face față acestor cheltuieli:

2 din 3 proprietari de câini, pisici și animale mici spun că au metode de gestionare a costurilor;

3 din 4 stăpâni cu mai multe animale afirmă același lucru.

Pentru a acoperi cheltuielile neprevăzute:

1 din 3 stăpâni ar apela la un împrumut de la familie sau prieteni;

3 din 5 sunt interesați de un card de credit dedicat cheltuielilor pentru animale.

Interesant este faptul că presiunea financiară nu afectează doar gospodăriile cu venituri mici. Chiar și proprietarii cu venituri ridicate resimt creșterea costurilor și impactul acestora asupra bugetului.

Cheltuieli mai mari față de 2022

Datele Synchrony arată că, în prezent, stăpânii de câini cheltuiesc anual între 198 și 313 dolari pentru asigurarea de sănătate și între 422 și 701 dolari pentru planuri de wellness – sume mai mari decât în 2022.

În același timp, tehnologia pentru animale de companie a cunoscut o adopție accelerată. Proprietarii cheltuiesc acum între 316 și 452 de dolari pe an pentru produse și servicii precum zgărzi GPS, hrănitoare inteligente sau platforme de telemedicină veterinară.

Și în cazul pisicilor, costurile sunt în creștere:

asigurarea de sănătate costă anual între 204 și 313 dolari ;

planurile de wellness ajung la 240–442 de dolari ;

cheltuielile pentru tehnologie aproape s-au dublat față de 2022, ajungând până la 480 de dolari pe an , pentru litiere automate, hrănitoare smart și servicii de telemedicină.

În schimb, mulți stăpâni reduc bugetele pentru categorii considerate esențiale, precum hrana premium, gustările, suplimentele sau accesoriile (jucării, paturi, lese, nisip pentru litieră etc.).

Cât costă, de fapt, un animal de companie pe termen lung

Un alt aspect important evidențiat de studiu este diferența mare dintre costurile estimate de stăpâni și cheltuielile reale pe durata de viață a unui animal.

Stăpânii de câini se așteaptă să cheltuiască aproximativ 8.158 de dolari pe parcursul a 12,5 ani, însă costul real al îngrijirii unui câine timp de 15 ani poate ajunge la peste 60.000 de dolari .

În cazul pisicilor, proprietarii estimează cheltuieli de 5.735 de dolari pe aproape 15 ani, dar suma reală poate depăși 47.000 de dolari .

Pentru animalele de companie mici, diferența este și mai mare: cheltuieli estimate de 2.977 de dolari , față de un cost real care poate ajunge la aproape 15.000 de dolari .

Această discrepanță este pusă pe seama lipsei de informare privind costurile reale pe termen lung și a pregătirii financiare insuficiente, inclusiv a discuțiilor limitate cu medicii veterinari.

Legătura om–animal, mai puternică decât costurile

Chiar și în contextul creșterii cheltuielilor, legătura emoțională dintre oameni și animalele lor rămâne extrem de puternică. Procentul proprietarilor care își consideră animalele membri ai familiei, cei mai buni prieteni sau „copii” a crescut de la 75% în 2022 la 77% în 2025.

„Deținerea unui animal de companie a devenit un angajament pe viață, premium, susținut de tehnologie și cu un impact financiar semnificativ. Deși cheltuielile discreționare cresc, costurile de urgență generează anxietate financiară pentru tot mai mulți stăpâni”, concluzionează Jonathan Wainberg.