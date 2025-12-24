Animalele de companie, un nou segment de „clienți” din turism în 2026

Dorința stăpânilor de a-și lua animalele de companie în vacanțe deschide oportunități de inovare și dezvoltare pentru industria turismului.

Așa-numita „Pawprint Economy” este principalul trend care va modela piața globală a călătoriilor în anul următor, ceea ce subliniază potențialul animalelor de companie de a deveni un nou segment de clienți, potrivit raportului Amadeus Travel Trends 2026, citat de Global Pet Industry.

Raportul anticipează că numărul călătoriilor pet-friendly va continua să crească și în 2026, în contextul în care tot mai multe destinații și operatori de transport introduc reglementări și servicii dedicate, pentru a ușura deplasarea cu animalele de companie.

Reglementările joacă un rol în această tranziție. De exemplu, în China, rețeaua națională Railway Express a lansat un program pilot care permite transportul animalelor pe ruta Beijing–Shanghai, ceea ce reprezintă o premieră pentru trenurile de mare viteză.

Dacă ne referim la Europa, se pare că în Italia, Autoritatea Națională pentru Aviație Civilă a permis, începând cu luna mai, accesul câinilor de talie medie și mare în cabina avionului. În Regatul Unit, pașapoartele pentru animale sunt reintroduse, înlocuind certificatele sanitare costisitoare apărute după Brexit.

Companiile aeriene se adaptează

În paralel, zborurile private dedicate animalelor de companie sunt tot mai populare. Companii precum BarkAir, K9 sau RetrievAir câștigă popularitate, iar din 2026 SkyePets va lansa rute transpacifice cu animale în cabină, între Australia și Statele Unite.

Datele din raport mai arată că acest segment este încă în fază de expansiune. În Marea Britanie și SUA, 27% dintre proprietarii care și-au luat animalele în vacanță în 2025 au făcut acest lucru pentru prima dată. Totuși, încă există impedimente. De exemplu, 42% dintre respondenți consideră că experiența ar fi prea stresantă pentru animal, iar alții se îndoiesc de autenticitatea serviciilor pet-friendly sau se tem de restricțiile locale.

Pentru a răspunde acestor temeri, apar soluții tehnologice inovatoare. Hrănitoare inteligente cu inteligență artificială, coliere biometrice cu acces global la telemedicină veterinară și sisteme de monitorizare în timp real reduc îngrijorarea stăpânilor.