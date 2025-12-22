Într-un context economic marcat de incertitudine și bugete mai atent gestionate, un lucru rămâne clar: animalele de companie continuă să fie o prioritate de top în perioada sărbătorilor. Chiar dacă oamenii renunță la unele cheltuieli personale, cadourile pentru patrupezi rămân pe listă.

Cadourile pentru animale rezistă tăierilor de buget

Un studiu realizat de Deloitte, pe un eșantion de 4.270 de consumatori din Statele Unite, arată că aproape un sfert dintre stăpânii de animale (23%) plănuiesc să cumpere hrană și recompense pentru companioni sub formă de cadouri de sărbători. Alți 22% intenționează să achiziționeze jucării, decorațiuni și accesorii, notează GlobalPETS.

Serviciile rămân mai puțin populare: doar 4% dintre respondenți iau în calcul servicii precum spa, grooming sau dresaj, iar 2% sunt interesați de produse smart, cum ar fi trackere GPS, dozatoare automate de hrană sau zgărzi inteligente.

În ceea ce privește locul de achiziție, majoritatea cumpărătorilor preferă în continuare magazinele fizice (59%), însă 41% aleg magazinele online. Studiul a fost realizat în perioada 27 august – 5 septembrie.

Marea Britanie: animalele, mai importante decât orice alt membru al familiei

Tendința se regăsește și în Marea Britanie. Un studiu realizat de retailerul Pets at Home arată că 3,1 milioane de gospodării britanice vor cheltui mai mult pe cadourile pentru animale decât pentru orice alt membru al familiei.

Cercetarea, desfășurată în luna octombrie pe un eșantion de 2.000 de adulți, indică faptul că 1 din 3 animale de companie, adică aproximativ 6,4 milioane, va fi cel mai răsfățat „membru al familiei” de Crăciun.

Surprinzător, iepurașii conduc clasamentul, 70% dintre stăpânii lor fiind dispuși să le cumpere cadouri, urmați de câini (59%) și pisici (48%).

Aproape jumătate dintre stăpânii de animale spun că își organizează sărbătorile în funcție de nevoile animalelor, iar 14% recunosc că vor renunța la evenimente festive cu prietenii sau familia pentru a rămâne acasă alături de ele.

Grooming și haine festive, înainte de propria persoană

Răsfățul nu se oprește la cadouri. Aproximativ 24% dintre stăpâni spun că vor programa servicii de îngrijire pentru animale înainte de a-și face propriile programări, iar 25% afirmă că sunt mai dispuși să cumpere o ținută festivă pentru animalul lor decât pentru ei înșiși.

Consumatori precauți, dar loiali categoriei pet

Potrivit Deloitte, consumatorii intră în acest sezon de sărbători cu un sentiment accentuat de incertitudine și intenționează să reducă cheltuielile. Totuși, categoria pet se menține stabilă.

„Vedem o scădere în majoritatea categoriilor de cadouri, însă cheltuielile pentru animale de companie rămân relativ constante”, explică Lupine Skelly, Retail Research Leader la Deloitte.

Această prudență se traduce printr-un comportament axat pe valoare: 75% dintre consumatori spun că vor urmări promoțiile pentru a-și maximiza bugetul de sărbători.

Perspective globale: cheltuieli sub presiune, dar animalele rezistă

La nivel global, cheltuielile de sărbători sunt influențate de inflație și tensiuni economice:

În SUA, vânzările din retail pentru lunile noiembrie și decembrie sunt estimate între 860 și 870 miliarde euro , în creștere față de anul anterior.

În Marea Britanie, se anticipează o creștere de 2,5% a vânzărilor, însă aceasta este generată în principal de inflație, în timp ce volumul vânzărilor scade.

Franța ar putea înregistra o creștere modestă de doar 0,5%, pe fondul instabilității politice și al creșterii șomajului.

Germania se așteaptă la o creștere nominală de 2,5%, susținută de salarii mai rezistente, dar sub nivelul anului trecut.

În acest context, cheltuielile pentru animalele de companie par să transmită un semnal mai optimist, chiar dacă presiunile economice persistă.

Vacanțe cu animale: costuri asumate

Peste jumătate dintre stăpânii de animale din SUA (54%) plănuiesc să își ia animalele cu ei în călătoriile de sărbători. Majoritatea vor călători cu mașina (51%), în timp ce doar 3% vor alege avionul.

Cheltuiala medie estimată pentru a călători cu un animal de companie este de aproximativ 206,5 euro. Generația X alocă cele mai mari bugete (aproximativ 239,8 euro), urmată de Millennials (236,4 euro) și Gen Z (211,6 euro).