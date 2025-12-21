Crăciunul este o perioadă cu adevărat specială a anului. Întâlnirile cu familia și prietenii, conversațiile în jurul mesei, aromele preparatelor festive și atmosfera călduroasă ne fac să vrem să împărtășim tot ce avem mai bun, inclusiv cu animalele noastre de companie. De aceea, în această perioadă, este ușor să uităm că ceea ce este gustos și sigur pentru oameni nu este întotdeauna potrivit pentru câini și pisici, iar mâncărurile tradiționale de sărbători nu sunt destinate patrupezilor. În perioada sărbătorilor, îngrijirea animăluțelor începe cu o abordare responsabilă a alimentației lor.

Gusturile tradiționale de sărbători nu sunt potrivite pentru animale

Sarmalele, cârnații, varza călită, salata boeuf și cozonacul sunt preparate fără de care cei mai mulți dintre noi nu își pot imagina Crăciunul. Dar în timp ce pentru oameni ele sunt o sursă de plăcere și un simbol al tradiției, pentru câini și pisici pot reprezenta riscuri serioase pentru sănătate. Multe dintre alimentele specifice sărbătorilor conțin ingrediente toxice sau dificil de digerat pentru animale. Usturoiul, ceapa, strugurii, stafidele, ciocolata, avocado și xylitolul pot provoca intoxicații, iar oasele de pește sau alte tipuri de oase pot cauza leziuni la nivelul cavității bucale, esofagului sau tractului digestiv. În plus, preparatele grase și puternic condimentate pot declanșa probleme digestive acute.

„Hrănirea câinilor și a pisicilor ar trebui să se bazeze pe o dietă constantă, completă și echilibrată, adaptată nevoilor speciei, vârstei și stilului de viață, care contribuie la menținerea sănătății și a stării de bine pe termen lung. Alimentele destinate consumului uman, inclusiv cele specifice sărbătorilor, pot reprezenta un risc semnificativ pentru animale. Multe ingrediente frecvent întâlnite în alimentația oamenilor, precum ciocolata, stafidele sau usturoiul, sunt toxice pentru câini și pisici chiar și în cantități mici. În perioada sărbătorilor, numărul de cazuri de intoxicații și tulburări digestive la animalele de companie crește semnificativ, în direct legătură cu hrănirea acestora cu mâncare de la masa festivă”, explică Tereza Turcar Zilkova, Corporate Affairs Specialist CE & Baltics, Mars Central Europe.

Rutină și echilibru, chiar și în timpul sărbătorilor

Deși sărbătorile vin cu propriile reguli, nevoile nutriționale ale animalelor rămân aceleași. Câinii și pisicile se simt cel mai bine atunci când alimentația lor este constantă, completă și echilibrată, iar mesele sunt oferite la ore regulate. Schimbările bruște de dietă, hrănirea neregulată sau „răsfățurile de sărbători” pot duce la tulburări digestive, dezechilibre ale microbiomului intestinal și pot influența chiar comportamentul și starea generală de bine a animalului.

„O alimentație corectă este una dintre nevoile de bază ale animalelor. O compoziție constantă a meselor, proporții adecvate de nutrienți și hrănirea regulată sunt extrem de importante pentru sănătatea fizică și mentală a câinilor și pisicilor, inclusiv în perioada sărbătorilor”, adaugă Tereza Turcar Zilkova.

Cum îți poți face animalul fericit de sărbători

Sărbătorile sunt prilejul perfect pentru a încetini ritmul și a petrece mai mult timp alături de animalele de companie. Jocurile împreună, plimbările mai lungi, momentele de afecțiune sau recompensele special concepute pentru câini și pisici sunt modalități simple și sigure de a le arăta grija, fără a le schimba dieta. Recompensele pot fi, de asemenea, un sprijin valoros în dresaj și în consolidarea relației dintre animal și stăpân. Astfel de mici ritualuri contribuie la apropierea dintre patruped și stăpân și fac ca perioada sărbătorilor să fie plăcută pentru toți membrii familiei.

Crăciunul este un timp al bucuriei, al căldurii și al alegerilor responsabile. Asigurând o alimentație adecvată animalelor noastre de companie, ne putem bucura de sărbători liniștite, sigure și pline de energie pozitivă atât pentru oameni, cât și pentru prietenii lor blănoși.

Sursa: Mars