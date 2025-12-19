Asia a intrat oficial în piața în creștere a călătoriilor pentru animale de companie odată cu lansarea Singapaw Air, prima companie aeriană din regiune dedicată exclusiv nevoilor patrupedelor și ale stăpânilor lor. Această inițiativă se aliniază cu schimbările globale în comportamentul călătorilor, identificate în raportul Amadeus Travel Trends 2026, în special în ceea ce privește creșterea „economiei pawprint”.

Zboruri de lux și fără stres pentru animale și stăpânii lor

Singapaw Air este operată de TheAsianPawrent, cu servicii de zbor asigurate de Air7Asia și Vista Jet, oferind o experiență de zbor privată și prietenoasă cu animalele. Compania își propune să elimine barierele clasice ale zborului cu animale. Plecând de la Aeroportul Seletar Business din Singapore, serviciul se adresează unei game largi de animale – de la câini și pisici la iepuri și păsări – toate având posibilitatea să zboare alături de stăpânii lor, fără cutii sau restricții de greutate, notează Aerospace Global News.

La bord, animalele beneficiază de meniuri personalizate, atenția echipajului și jucării premium, dar și activități pentru a le menține ocupate pe durata zborului. Charterul se ocupă, de asemenea, de documentele complexe – inclusiv permise și acte de export/import – pentru a reduce stresul atât pentru animale, cât și pentru stăpânii lor.

Serviciul este disponibil pe rute către destinații cheie din Asia și nu numai, inclusiv Bangkok, Tokyo, Hong Kong, Melbourne, San Francisco și Dubai. Desigur, luxul are un preț: costurile unui charter variază în funcție de destinație – de la aproximativ 5.500 USD pentru zboruri regionale până la peste 84.000 USD pentru rute lungi.

Călătoriile cu animale devin mainstream

Debutul Singapaw Air reflectă expansiunea rapidă a serviciilor de călătorie dedicate animalelor de companie la nivel global. Potrivit raportului Amadeus Travel Trends 2026, călătoriile cu animale sunt una dintre tendințele majore ale acestui an. Industria globală pentru animale de companie este estimată să atingă 500 de miliarde USD până în 2030, iar tot mai mulți călători doresc să includă animalele în aventurile lor. Această tendință determină companiile aeriene, operatorii de transport feroviar și brandurile din turism să-și regândească serviciile și politicile.

Chartere de lux pentru animale se lansează în întreaga lume

Mai multe servicii recente de zbor privat, dedicate animalelor, răspund cererii tot mai mari:

BARK Air (SUA) – Oferă cabine spațioase, fără cutii, cu servicii complete, inclusiv planificarea călătoriei, transferuri terestre și suport pentru documente.



K9 Jets (SUA) – Zboruri private pet-first cu tarife per loc; un zbor Teterboro-Londra costă aproximativ 9.000 USD și include un loc pentru un câine și un stăpân.

RetrievAir (SUA) – Serviciu prietenos cu câinii, permițând raselor mari să călătorească în cabină fără restricții de transport tradiționale; un tarif mediu pe zbor este de 775 USD per loc.

Skye Pets (Australia) – Lansează anul viitor zboruri internaționale cu animale în cabină, pe rute precum Singapore, Londra și Dubai; un zbor Melbourne-Londra pe un Airbus A319 charter costă aproximativ 23.000 USD pentru un stăpân și animalul său.

Ce înseamnă această tendință pentru companiile aeriene

Creșterea numărului de animale care călătoresc alături de stăpânii lor marchează o schimbare culturală semnificativă, care va influența politicile companiilor aeriene. Transportul animalelor în cabină rămâne dificil pentru zborurile comerciale aglomerate, mai ales pentru pasagerii alergici. În schimb, charterele private oferă flexibilitate și călătorii fără stres pentru animale și stăpâni – deși la un cost mai ridicat. Adaptarea la această cerere promite câștiguri importante pentru operatorii de charter, pe măsură ce economia pawprint continuă să crească global.