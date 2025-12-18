Amadeus a dezvăluit raportul său „Travel Trends 2026”, care analizează factorii ce vor influența călătoriile în anul următor. În colaborare cu agenția de prognoză Globetrender și pe baza datelor proprii, raportul evidențiază șase tendințe cheie care vor transforma modul în care călătorim, de la vacanțe pet-friendly la experiențe personalizate și turism inspirat de pop culture, notează Web in Travel.

Vacanțe pet-friendly în 2026

Industria globală a animalelor de companie este în plină expansiune, estimată la 500 miliarde dolari până în 2030. Tot mai mulți proprietari își iau animalele de companie în vacanțe – în 2025, 27% dintre aceștia au făcut-o pentru prima dată.

China Railway Express operează călătorii pet-friendly pe ruta Beijing-Shanghai, iar în Italia câinii de talie medie și mare pot călători în cabina avionului, conform noilor reguli ENAC.

Experiențele devin și mai sofisticate: SkyePets va lansa zboruri transpacifice lung-curier pentru animale, iar hotelurile, precum AKA Hotels, integrează animalele în programele de loialitate, prin Canine Club. 2026 va fi anul în care grijă reală pentru animalele de companie devine standardul călătoriilor.

Travel Mixology: combinarea experiențelor pentru vacanța perfectă

Călătorii din 2026 combină platforme și tehnologii pentru a-și construi vacanțe personalizate. Ei folosesc AI, forumuri online și asistenți virtuali pentru recomandări bazate pe experiențe reale, creând itinerarii unice care combină viteza tehnologiei cu autenticitatea umană.

Google Flight Deals și Trip Matching de la Expedia permit călătorilor să transforme idei sau conținut vizual în itinerarii complete, fără a avea nevoie de o destinație clară. Aceasta este esența Travel Mixology – o planificare de călătorie multi-sursă, adaptată la dorințele și nevoile fiecărui călător.

Zboruri directe și eficiență maximă

Noile avioane narrow-body pe distanțe lungi, precum Airbus A321XLR, reduc timpul petrecut în tranzit și fac destinațiile îndepărtate mai accesibile. În 2026, IndiGo va conecta India și Atena, Air Canada va lega Montréal de Mallorca, iar Qantas va scurta semnificativ zborurile non-stop între Sydney, Londra și New York.

Această inovație transformă călătoriile lungi, deschizând orașe secundare și destinații îndepărtate turiștilor din întreaga lume.

Pop Culting: turism inspirat de cultura pop

Destinațiile folosesc cultura pop pentru a atrage turiști. Seoul oferă experiențe tematice K-Pop, iar Comic-Con San Diego generează căutări internaționale cu +9% pentru 2026. Labubu și Bridgerton arată cum pop culture poate aduce venituri semnificative localităților.

Turismul inspirat de IP-uri și fandom-uri devine tot mai relevant, iar brandurile inteligente creează experiențe care transformă ecranele în portaluri pentru conexiuni reale.

Pick ‘n’ Stays: camere personalizate pentru fiecare turist

Hotelurile permit alegerea fiecărui detaliu al camerei: echipamente de fitness, monitoare pentru muncă, camere aproape de bufet. Pick ‘n’ Stays, bazat pe AI, transformă personalizarea într-un standard.

În 2026, AI va face categoriile „standard” sau „premium” să pară învechite, iar alegerea fiecărui detaliu va deveni un diferențiator cheie pentru hoteluri și o experiență unică pentru turiști.

Turismul inovației: viitorul călătoriilor azi

Roboți care transportă bagaje, bilete achiziționate cu palma, proiecții holografice în tuneluri, servicii de cameră 3D și drone care livrează– toate acestea sunt realitate pentru călătorii curioși.

Shenzhen devine o destinație de top pentru inovație, iar vehiculele autonome și dispozitivele AI vor transforma turismul urban. Traducerea inter-specii ar putea revoluționa safari-urile și conservarea animalelor. Cei care adoptă turismul inovativ devreme vor atrage turiști dornici să experimenteze „viitorul astăzi”.