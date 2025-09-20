De la Milano la Roma și, în curând, în toată Europa: primul zbor de probă în care este permis accesul câinilor de talie medie şi mare în cabina avionului

Marți, 23 septembrie, pe ruta Milano-Roma, în premieră, câinii de talie medie și mare vor avea voie să călătorească în cabina avionului companiei ITA Airways, alături de stăpânii lor. Deocamdată, este doar un test pilot, dar reprezintă primul pas către o schimbare majoră în modul în care animalele de companie sunt transportate pe calea aerului.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Câinii de talie medie și mare au acces în cabina avionului

Până acum, pasagerii care doreau să își ia animalele cu ei în cabină erau constrânși de o limită strictă: maximum 10 kilograme (inclusiv transportorul). Câinii și pisicile care depășeau această greutate erau automat trimiși în cala avionului, o variantă adesea stresantă și riscantă pentru animale.

Noua rezoluție ENAC (Autoritatea Națională a Aviației Civile din Italia), aprobată în mai anul trecut, elimină această limitare, oferind mai multă flexibilitate companiilor aeriene și stăpânilor de animale, transmite La Repubblica.

Rezoluția ENAC: ce prevede și cum se aplică

Documentul emis de ENAC nu fixează o greutate maximă strictă, ci se raportează la „greutatea medie a unei persoane”, adică până la aproximativ 50 de kilograme. Totuși, fiecare companie aeriană va decide propriile reguli, în baza unor criterii de siguranță și confort.

Dacă animalul și transportorul depășesc greutatea acceptată, câinele va trebui să călătorească în continuare în cală. În plus, fiecare companie își va defini politicile specifice, care vor trebui aprobate de ENAC înainte de a intra în vigoare.

Cum vor călători câinii în cabină

Animalele trebuie să fie închise într-un transportor omologat, suficient de spațios, bine ventilat și fixat pe scaun cu centuri speciale de siguranță.

Locul rezervat va fi, aproape sigur, cel de lângă geam, pentru ca pasagerul de lângă să fie întotdeauna proprietarul câinelui.

Transportorul va ocupa un loc de pasager obișnuit, ceea ce înseamnă că stăpânul va trebui să achiziționeze un bilet separat pentru animal.

Costuri și condiții de rezervare

Dacă până acum pentru câinii mici se plătea un tarif de aproximativ 50 de euro pe zborurile interne, costul pentru animalele mari va fi mult mai ridicat, având în vedere că acestea vor ocupa un scaun complet.

Rezervarea locului pentru animal trebuie făcută cu cel puțin 48 de ore înainte de plecare, pentru ca operatorul aerian să poată calcula câte animale poate accepta în cabină pe același zbor.

ENAC subliniază că atât pasagerii, cât și echipajul de cabină trebuie informați despre prezența animalelor mari la bord. În acest fel, se evită situațiile neplăcute și se asigură că toată lumea știe din timp despre condițiile speciale ale zborului. De asemenea, câinii nu vor fi așezați lângă ieșirile de urgență, pentru a respecta normele stricte de siguranță aeronautică.

Libertatea companiilor aeriene

Un aspect important al rezoluției este că nicio companie aeriană nu este obligată să accepte câini mari la bord. Fiecare operator poate decide dacă adoptă sau nu această regulă. De exemplu, Ryanair acceptă în prezent doar câini-ghid și nu are în plan să-și modifice politica. Alte companii, precum ITA Airways, par însă dispuse să testeze această nouă opțiune.

Când vor putea zbura efectiv câinii mari în cabină

Chiar dacă rezoluția este deja în vigoare, va mai trece timp până când regulile se vor aplica pe scară largă. Fiecare companie trebuie să își stabilească propriile condiții, să obțină aprobarea ENAC și să își adapteze logistica. Cel mai probabil, câinii de talie medie și mare vor putea zbura în cabină abia anul viitor, după finalizarea testelor și a etapelor administrative.