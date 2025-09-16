Răzvan Pascu, despre experiența zborului în SUA cu Ido, câinele familiei: „Nu a fost simplu”. Cele 3 reguli cheie pe care orice stăpân de animale trebuie să le știe

Antreprenorul și consultantul turistic Răzvan Pascu a împărtășit recent, pe rețelele sociale, experiența sa despre zborul intercontinental cu Ido, cățelul familiei, în SUA.

Experiența lui Răzvan Pascu și a cățelului său, Ido, cu avionul

Ido este un cățel în vârstă de aproape doi ani, care și-a găsit locul în familia Pascu chiar dacă, inițial, nu a fost dorit neapărat. Răzvan mărturisește că viața sa era deja plină de responsabilități, copii și călătorii, iar un animal de companie părea o povară în plus. Cu toate acestea, cățelul a reușit să cucerească treptat inima antreprenorului, devenind parte din familie.

În vacanțele anterioare, când patrupedul rămânea acasă, copiii familiei simțeau lipsa lui și petreceau timp uitându-se la videoclipuri cu câini. De aceea, ideea de a-l lua în vacanța de o lună din Statele Unite a venit firesc, chiar dacă inițial li s-a părut complicată.

Răzvan Pascu a recunoscut că s-a gândit mult înainte de a lua decizia finală. Îl îngrijorau temperaturile ridicate, oboseala drumului și disconfortul cățelului, dar, în cele din urmă, l-a luat și pe Ido.

„Nu a fost simplu, m-am răzgândit de un milion de ori – dacă va fi prea cald, prea obositor, dacă nu se va simți bine, dacă ne va face totul mai complicat…”, a precizat antreprenorul pe Instagram.

Decizia s-a dovedit inspirată, călătoria fiind una dintre cele mai frumoase experiențe de familie. Răzvan subliniază că prezența lui Ido nu a fost deloc deranjantă, ci, dimpotrivă, a adus un plus de bucurie vacanței.

Reguli cheie pentru zborul cu animalul de companie

Experiența lui Răzvan Pascu s-a transformat într-un ghid practic pentru cei care vor să călătorească alături de animale pe distanțe lungi. Printre principalele lecții învățate:

„Cățelul trebuie să aibă sub 8 kg cu tot cu cușcă flexibilă, care să încapă sub scaunul din față. Noi am luat una cu laterale extensibile, perfectă ca să îi fie mai comod.

Se adaugă ca pasager pe bilet și se plătește separat (aprox. 100–200 €/zbor). Atenție: există locuri limitate pentru animale, deci confirmați din timp.

Are nevoie de pașaport pentru animale, vaccinuri la zi și un aviz de la medic cu 24h înainte. Pentru SUA am completat și un formular special online.

În avion am avut aleză, apă, mâncare. Uneori, Andra îl scotea în baie pentru hidratare. Totuși, 80% din timp a dormit liniștit. Am avut și zbor de noapte, așa că asta a ajutat”, a scris Răzvan Pascu pe internet.

