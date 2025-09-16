Prea jucăuși să fie polițiști: cățeii care au „picat” admiterea la Academia K9 pot fi adoptați. Au nevoie de un cămin, unde joaca și îmbrățișările sunt misiunea principală

Nu toți câinii sunt făcuți pentru viața de polițist. În fiecare an, sute de căței intră în programele de pregătire K9 ale departamentelor de poliție din toată lumea. Unii ajung să devină adevărați eroi, alături de colegii lor umani. Însă nu toți reușesc să treacă testele riguroase. Motivul? Uneori sunt prea prietenoși, prea jucăuși sau pur și simplu prea dulci pentru a-și asuma rolul sever de câine polițist. Acești „candidați eșuați” nu își pierd însă șansa la o viață împlinită. Dimpotrivă, au ocazia să devină cei mai buni prieteni ai unor familii iubitoare.

Programe speciale de adopții pentru câinii care au „picat” admiterea la Academia Canină

Poliția din Northumbria, dar și alte departamente din lume au creat programe de adopții dedicate câinilor care nu au trecut cu succes prin antrenamente. În loc să fie trimiși în adăposturi, acești câini sunt oferiți direct spre adopție. Cei interesați își pot înregistra preferințele privind rasa, sexul și chiar nivelul de energie al câinelui dorit. Contribuția financiară variază între 125 și 875 de dolari, în funcție de program și de câine, relatează Wasted pe Facebook.

Cățeii TSA, o șansă neașteptată în Texas

Un exemplu aparte vine din Statele Unite, unde Centrul de Dresaj Canin al TSA (Transportation Security Administration) găzduiește un program similar. Cățeii care nu au reușit să se ridice la standardele Academiei de Poliție, fie pentru că erau prea entuziasmați, fie pentru că nu aveau suficientă disciplină, pot fi adoptați prin acest program. Toți câinii sunt adăpostiți în San Antonio, Texas, iar adoptatorii trebuie să meargă până acolo pentru a-i cunoaște și a-i lua acasă.

Reguli stricte pentru viitorii stăpâni

Deși câinii sunt prietenoși și afectuoși, procesul de adopție nu este simplu. TSA impune reguli stricte pentru a se asigura că animalele ajung în familii responsabile. Printre cerințele obligatorii se numără:

o curte împrejmuită disponibilă la momentul adoptării;

lipsa intenției de mutare în următoarele 6 luni;

respectarea tuturor legilor locale privind animalele de companie;

asumarea îngrijirii medicale, a dresajului și a exercițiilor fizice periodice;

dovada că toate animalele de companie existente în casă sunt vaccinate și protejate preventiv;

analiza vârstei copiilor, pentru a se potrivi personalitatea câinelui cu mediul.

Doar după îndeplinirea acestor condiții, aplicațiile intră în etapa de interviu.

Chiar dacă nu au ajuns să „aplice legea”, acești câini au multe de oferit. În majoritatea cazurilor, sunt animale extrem de inteligente, dresate în baza unor programe complexe, dar care preferă compania oamenilor și jocurile în locul misiunilor periculoase. Într-un mediu familial, pot deveni parteneri de viață devotați, protectori și afectuoși.