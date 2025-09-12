Nici câine, nici pisică: Animalul de companie recomandat bunicilor, pe care toată lumea îl trece cu vederea

Multe persoane în vârstă caută un companion loial, ușor de îngrijit și care să le ofere afecțiune în fiecare zi. Deși câinii și pisicile sunt opțiuni preferate de bunici, există un alt animal de companie, mai puțin cunoscut, care poate fi mai potrivit pentru seniori: dihorul, scrie Griswoldcare. Acest mamifer mic, foarte activ și sociabil, este indicat celor care doresc o relație strânsă cu animalul lor, fără complicații majore.

Dihorii, o alegere potrivită pentru persoanele trecute de 65 de ani

Dihorul combină trăsăturile atractive ale câinilor și pisicilor: loialitate și sociabilitate. Natura sa curioasă și agilă îl face ideal pentru apartament sau casă, iar interacțiunea constantă cu stăpânul îmbunătățește sănătatea mintală și reduce stresul. Compania dihorilor este chiar un stimulent pentru seniori să aibă o viață sănătoasă.

Avantajele dihorului ca animal de companie

Există numeroase beneficii asociate cu deținerea unui dihor ca animal de companie:

Nu are nevoie de spații mari: e activ cu jocuri de interior.

Ușor de dresat: se poate obișnui cu plimbări scurte, stimulând mobilitatea proprietarului.

Liniște și curățenie: nu face zgomote deranjante, nu emană mirosuri puternice și nu necesită băi frecvente.

Adaptabilitate: se poate integra ușor într-o casă care are deja alte animale de companie.

Integrarea dihorului în familie

Dihorii se adaptează rapid la mediul domestic. Totuși, au nevoie de o alimentație bogată în proteine animale, fie prin hrană din comerț, fie prin preparate de casă, care să le acopere toate nevoile nutriționale, notează PetMD.

Datorită naturii lor sociale, specialiștii recomandă să ai mai mulți dihori, pentru a preveni izolarea și plictiseala. Înainte de a adopta / cumpăra un dihor, trebuie să-i creezi un mediu sigur, cu posibilități de explorare și joacă.

Dihorii oferă afecțiune și o adaptabilitate greu de găsit la alte animale de companie. Pentru persoanele peste 65 de ani, care doresc un companion activ, loial și ușor de îngrijit, acest mamifer reprezintă o opțiune bună.