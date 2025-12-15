Metroul din Shenzhen a lansat un proiect unic la nivel mondial: primul câine-ghid robotic cu inteligență artificială, creat special pentru a ajuta persoanele cu deficiențe de vedere să se deplaseze în siguranță prin stațiile de metrou. Dispozitivul, supranumit Xiaosuan, este testat în prezent în mod experimental în centrul de transport Huangmugang, situat în districtul Futian, în sudul Chinei.

Este prima inițiativă de acest tip din industria globală a transportului feroviar, marcând un pas important în folosirea inteligenței artificiale ca instrument de incluziune și sprijin pentru mobilitatea persoanelor cu dizabilități, notează La Vanguardia.

Tehnologie avansată pentru mai multă autonomie

Potrivit reprezentanților Shenzhen Metro, câinele-ghid robotic integrează tehnologii de ultimă generație, precum detectarea multimodală bazată pe rețele neuronale 3D, sisteme inteligente de planificare și control pentru spații interioare și exterioare, dar și modele vizuale avansate de limbaj. Toate acestea îi permit să înțeleagă mediul înconjurător și să se adapteze în timp real la schimbările din stație.

Cum îi ajută Xiaosuan pe nevăzători în metrou

Xiaosuan a fost conceput pentru a funcționa ca un adevărat câine-ghid artificial. El poate:

planifica trasee în mod autonom;

naviga cu precizie prin stații aglomerate;

evita obstacolele în mod inteligent;

urmări pavajele tactile destinate persoanelor nevăzătoare;

comunica prin comenzi și răspunsuri vocale.

Utilizarea este simplă și intuitivă. Pasagerii pot oferi comenzi vocale, iar câinele-ghid îi însoțește până la puncte cheie din stație, precum ghișeele de informații, porțile de acces sau peroanele. După finalizarea traseului, un nouă comandă vocală îi permite lui Xiaosuan să revină automat la baza sa de încărcare.

Un viitor mai accesibil pentru transportul public

Prin această inițiativă, Shenzhen își consolidează statutul de laborator urban al inovației tehnologice și deschide calea către noi soluții de accesibilitate în transportul public. Inteligența artificială începe să joace un rol esențial în creșterea autonomiei, siguranței și calității vieții persoanelor cu dizabilități de vedere.