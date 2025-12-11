VIDEO

EXCLUSIV | Viața alături de un câine ghid. Cum ajută nevăzătorii să fie independenți: De la treceri de pietoni traversate la uși deschise (VIDEO)

Ioana Cosma Claudiu Surmei 11 decembrie 0 comentarii
O persoană nevăzătoare travesrează pe strada pe trecerea de pietoni, ajutată de un câine ghid Sursa foto: Angel Dog

Viața unei persoane nevăzătoare poate fi plină de provocări, mai ales în orașele aglomerate sau în locuri necunoscute. Un câine ghid nu este doar un companion loial, ci și un partener de viață care oferă libertate, siguranță și independență. În episodul recent al podcastului EduPet by Pets&Cats, Irina Henegar și Zoltan Szabo au explicat exact ce rol are un câine ghid și cum transformă viața nevăzătorilor.

Siguranță în deplasare: primul rol al câinelui ghid

Un câine ghid pentru nevăzători are ca misiune principală să ofere siguranță stăpânului său. Zoltan Szabo explică faptul că un câine instruit semnalizează obstacolele precum stâlpi, gropi sau mașini parcate și chiar se oprește înainte de orice pericol. Această atenție la detalii face diferența între vulnerabilitate și libertate, permițând nevăzătorilor să se deplaseze fără teama constantă de accidente.

Navigarea orașului cu ajutorul câinelui ghid

Pe lângă siguranță, un câine ghid ajută la orientarea în oraș. El poate găsi treceri de pietoni, stații de autobuz, locuri de șezut și uși de intrare, facilitând accesul la spații care altfel ar fi dificil de identificat. Astfel, activitățile cotidiene – mersul la serviciu, la facultate sau la cumpărături – devin mult mai ușoare și sigure.

Independență și libertate pentru nevăzători

Un câine ghid pentru nevăzători oferă mult mai mult decât sprijin fizic: conferă independență. Persoanele care au un astfel de companion pot călători singure, se pot muta în alte orașe sau țări și pot desfășura activități profesionale fără dependență constantă de ajutorul altor persoane. Practic, câinele devine o extensie a stăpânului său, oferindu-i libertate și încredere.

Sprijin emoțional și companie

Pe lângă rolul practic, un câine ghid oferă suport emoțional. Prezența constantă a acestuia reduce anxietatea asociată cu navigarea într-o lume nevăzută și aduce siguranță psihologică. Pentru nevăzători, câinele nu este doar un ghid, ci și un companion care face viața mai ușoară și mai liniștită.

Câinele ghid, mai mult decât un companion

Un câine ghid reprezintă un sprijin esențial pentru nevăzători, oferind siguranță, independență și încredere în propriile forțe. Episodul podcastului EduPet by Pets&Cats oferă povești inspiraționale și detalii despre munca specială a acestor animale dedicate. Viața alături de un câine ghid nu doar că devine mai sigură, dar și mai liberă și plină de oportunități.

  Ioana Cosma a intrat în presă în 1994, activând la televiziunea locală NCN Cluj, apoi s-a transferat la Pro TV - unde timp de 28 de ani a fost reporter, redactor și realizator de emisiuni. A realizat în decursul timpului mii de emisiuni live și a transmis de la unele dintre cele mai mari evenimente sportive și nu numai. Mare iubitoare de animale, Ioana salvează și militează pentru respect pentru necuvântătoare. Colaboararea cu Pest&Cats a început-o din prima zi de existență a site-ului. E mândră că are acasă 5 căței și 3 pisici - care îi fac viața mai frumoasă.

  Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Sursa foto: Angel Dog

