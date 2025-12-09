Pregătirea unui câine ghid este un proces complex, plin de răbdare, atenție și dragoste pentru animale. În România, organizații precum Angel Dog fac o diferență reală, pregătind atât câini ghid pentru persoane nevăzătoare, cât și câini de terapie care sprijină copii sau persoane vulnerabile. În cel mai recent episod al podcastului EduPet by Pets&Cats, realizat de Ioana Cosma, Irina Henegar – fundraising manager și Zoltan Szabo – dresor, au vorbit cu sinceritate despre provocările, emoțiile și poveștile din spatele acestei munci aparte.

Cum începe pregătirea unui câine ghid

Totul începe cu un pui de câteva săptămâni. La vârsta de 5 săptămâni, se fac primele teste de personalitate pentru a selecta cei mai potriviți câini, iar sănătatea și comportamentul lor sunt criterii esențiale. Puii sunt apoi încredințați voluntarilor, care îi cresc și îi obișnuiesc cu regulile casei și cu interacțiunea socială corectă. De exemplu, un câine ghid nu cere mâncare de la masă și trebuie să fie disciplinat, pregătindu-se pentru viața alături de persoana nevăzătoare.

Etapele dresajului

După primul an și jumătate petrecut cu voluntarii, câinii încep dresajul de specialitate, care durează aproximativ 6 luni. În această perioadă, aceștia învață să conducă și să protejeze persoana nevăzătoare, să evite obstacolele și să se comporte corespunzător în spații publice precum transportul în comun, restaurante sau hoteluri.

Durata totală a pregătirii

În medie, un câine ghid este complet pregătit pentru a lucra cu un beneficiar după aproximativ 2 ani de antrenament. Este esențial ca potrivirea între câine și persoana nevăzătoare să fie perfectă, atât din punct de vedere al personalității, cât și al nevoilor individuale. Această chimie asigură succesul echipei om–câine și transformă relația într-un parteneriat de încredere și sprijin emoțional.

Impactul câinilor ghid

Un câine ghid nu este doar un companion; este un ajutor de neprețuit care oferă independență, siguranță și sprijin emoțional. Angel Dog și echipele de voluntari demonstrează că, prin dresaj corect și dedicare, câinii pot aduce o schimbare reală în viața persoanelor nevăzătoare.