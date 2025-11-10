Grădina Zoologică Bucureşti a implementat sistemul de accesibilizare “Step Hear”, dedicat persoanelor cu deficienţe de vedere, transmite Agerpres.

Acesta le oferă posibilitatea de a se orienta şi de a descoperi informaţii despre spaţii şi animale într-un “mod independent şi sigur”, informează Grădina Zoologică Bucureşti, luni, pe Facebook.

Grădina Zoologică București devine accesibilă pentru nevăzători

“Prin această iniţiativă, ne dorim să oferim o experienţă educativă, plină de bucurie şi accesibilă tuturor vizitatorilor, indiferent de abilităţi”, transmite instituţia.

La începutul lunii iulie, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţa că persoanele cu deficienţe de vedere vor beneficia de un sistem inteligent care să le ofere mai multă independenţă în deplasările cu transportul public.

“Un Bucureşti mai accesibil pentru toţi. Începând de astăzi, Primăria Capitalei, prin Societatea de Transport Bucureşti, pune în aplicare un proiect important dedicat persoanelor cu deficienţe de vedere – un sistem inteligent care le oferă mai multă independenţă în deplasările cu transportul public. Soluţia este creată de Asociaţia Nevăzătorilor din România şi pune la dispoziţie o aplicaţie – Step Hear – care face legătura între nevoile reale ale comunităţii şi tehnologia de ultimă generaţie. În prima etapă, sistemul funcţionează pe liniile 90 şi 104, urmând să fie extins”, scria Bujduveanu pe Facebook.