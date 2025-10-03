Premieră în conservarea speciilor. Patru pui dintr-o specie rară de pisică sălbatică, pe cale de dispariție, s-au născut la Zoo Napoli

Grădina Zoologică din Napoli a anunțat un eveniment deosebit: nașterea a patru exemplare de fossa (Cryptoprocta ferox), un mamifer prădător endemic din Madagascar, asemănător cu o pisică sălbatică. Puii, doi masculi și două femele, au venit pe lume în luna iunie, dar vestea a fost făcută publică abia acum, din prudență, după ce micuții s-au dezvoltat normal. Este prima dată când această specie se reproduce cu succes în Italia.

Directorul Grădinii Zoologice din Napoli, Giuseppe Viola, a explicat că reușita demonstrează rolul cheie al grădinilor zoologice în conservarea speciilor amenințate.

„Este o naştere excepţională aici, la Grădina Zoologică din Napoli. Este prima dată când se întâmplă în Italia. Acest eveniment reafirmă şi demonstrează adevăratul rol al grădinilor zoologice în conservarea speciilor. Acestea sunt animale foarte rare, a căror gestionare în captivitate a fost necunoscută timp de ani de zile – abia în ultimele decenii grădinile zoologice au învăţat cu adevărat despre această specie, graţie studiilor efectuate de etologi, zoologi şi veterinari, în medii controlate”, a precizat directorul Giuseppe Viola pentru ANSA

O tradiție de pionierat la Zoo Napoli

De altfel, Napoli a fost prima grădină zoologică italiană care a găzduit un exemplar de fossa. Ulterior, instituția a primit și o pereche într-un proiect european de conservare. Nașterea actuală confirmă succesul acestor eforturi și consolidează statutul grădinii ca partener important în programele internaționale de protecție a biodiversității.

Mama Tonga și cei patru pui

Puii sunt îngrijiți de mama lor, Tonga, care îi crește cu atenție și protecție. Atât ea, cât și micuții prezintă caracteristicile tipice ale speciei: corp suplu, asemănător cu al felinelor, dar și trăsături comune cu alte carnivore din subordinul Feliformia. Puii au primit deja nume: Marie, Claire, Kevin și Rasmus.

Potrivit reprezentantului Pasquale Silvestre, succesul a fost posibil datorită colaborării strânse dintre zoologi, biologi, îngrijitori și veterinari. Toți au contribuit la crearea condițiilor optime pentru reproducerea acestei specii delicate, aflate în pericol de dispariție.

O specie amenințată

Fiorella Saggese, specialist la Zoo Napoli, a reamintit că în sălbăticie mai trăiesc sub 2.000 de exemplare de fossa. Această situație critică face ca rolul grădinilor zoologice să fie vital, deoarece ele pot deveni adevărate “bănci genetice” care să asigure supraviețuirea speciei în cazul unei scăderi drastice a populației naturale.

Viitorul puilor

Cei patru pui vor rămâne o vreme cu mama lor, după care vor fi transferați la alte grădini zoologice participante la programul european de conservare a speciei. Scopul este menținerea diversității genetice și creșterea șanselor de supraviețuire pentru această specie rară, unică în ecosistemele Madagascarului.