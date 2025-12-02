Cabinete veterinare în pragul falimentului și personal neplătit. Medicii acuză statul român că i-a abandonat / Blocajul ANSVSA amenință sănătatea animalelor și demisii în lanț

Medicii veterinari care lucrează în baza contractelor de concesiune încheiate cu Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) sunt disperați. Aceștia susțin că, toată vara, statul român nu le-a mai plătit serviciile, astfel că au fost puși în situația să nu aibă bani pentru salariile angajaților.

Situație disperată cu medicii veterinari

Bugetul per cabinet, de 10.000 de lei, a rămas același de cinci ani, bani care au devenit între timp insuficienți. Nici pe acești bani nu i-au mai primit, acuză ei.

„Din aprilie nu mai primiserăm nimic. Aprilie a fost ultima lună”, a precizat șeful Colegiului Medicilor Veterinari Olt, medicul Ion Bozgă, pentru Adevărul.

Situația amânării decontării serviciilor veterinare se suprapune incertitudinii privind condițiile în care se vor face noile concesiuni, totul într-un context în care medicii tineri nu mai găsesc vreun argument să se implice.

Ultimii bani primiți de la stat sunt prea puțini pentru lunile mai și iunie, în continuare veterinarii având de recuperat sumele pentru iulie, august, septembrie și octombrie.

Doctorii concesionari acuză statul că nu le-a plătit serviciile din aprilie

Situația medicilor veterinari concesionari a devenit problematică din cauza micșorării bugetului ANSVSA. Potrivit medicului veterinar Ion Bozgă, s-a operat o tăiere de buget, pentru că nu s-a înțeles faptul că în bugetul ANSVSA apăreau sume foarte mari, sute de milioane de euro, dar acestea erau destinate despăgubirii fermierilor afectați de decimarea efectivelor de animale ca acțiuni în focar. Cert este că Autoritatea Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor n-a mai avut suficienți bani și a amânat plata.

„Rău este că mulți colegi au doi, trei angajați și dacă în două luni de zile nu se plătesc dările către stat privind salarizarea, devine infracțiune”, a subliniat Bozgă.

Recurg la situații de criză

Medicii veterinari au apelat la rezerve pentru a-și putea plăti, la rândul lor, angajații, iar cei care nu au avut…s-au împrumutat: „Începe blocajul, încep somațiile, plus că oamenii au nevoie și ei să trăiască. La toți ne-a fost greu. Unii am putut să facem o linie de credit, alții n-au făcut, ca să putem să-i plătim pe angajați. Imaginați-vă cum este să ai trei angajați, chiar și plătiți cu salariul minim, dar ei nu stau pe salariul minim. La mine sub 3.000 de lei nu vine niciunul, vorbim de net, asta înseamnă aproximativ 5.000 lei pe lună. Să ai trei angajați, sunt 15.000 de lei. Și să fie câteva luni de zile…”, a punctat șeful Colegiului Medicilor Veterinari Olt.

Doctorii concesionari, relatează dr. Bozgă, nu au fost înștiințați să sisteze activitățile pentru care DSVSA acordă plățile, așa cum s-a vehiculat la un moment dat informația, aceștia continuând să presteze serviciile cu speranța că-și vor primi banii: „Nimeni n-a primit nicio adresă de asistare. Contractele le au cu Direcția Sanitară Veterinară, toți. Și au făcut activitățile”.

Ce trebuie făcut

E necesară o modificare a actelor normative, este de părere președintele Colegiului Medicilor Veterinari Olt, astfel încât despăgubirea fermierilor, care grevează acum bugetul ANSVSA, să se deruleze prin intermediul Ministerului Agriculturii. În sarcina medicilor veterinari cade și stabilirea prețurilor la care se acordă despăgubirea fermierilor: „Ideea nu este în ordine. Noi n-am făcut așa ceva în facultate. Sunt abuzuri. N-au vrut să le facă o instituție, care o fi aia, ca să nu răspundă”, a spus Bozgă.

Pe de altă parte, medicii trebuie să ofere servicii veterinare prestate conform sistemului european, în condițiile în care în România sunt numite ferme și exploatațiile de familie cu doar câteva capete, iar deținătorii de animale nu au nici pe departe disciplina din alte state: „În Europa nu există gospodăria populației, ci ferme. Baba Ioana cu cinci capre nu e fermă. Și obligăm serviciile veterinare din România să fie identice cu cele din Europa pe acest subiect. Este exagerare”, a detaliat medicul.

10.000 de lei, bugetul alocat lunar de stat unui cabinet veterinar

Bugetul alocat lunar unui cabinet veterinar, de 10.000 lei, a devenit o sumă aproape ridicolă, după cinci ani de la stabilire. În tot acest timp, cheltuielile au crescut, din 10.000 lei medicul fiind nevoit să-și plătească tot. Nu este o subvenție, cum greșit se crede, menționează medicul, ci reprezintă plata serviciilor prestate, pe care medicii le dovedesc lună de lună cu acte.

„Este un biblioraft în fiecare lună, pentru că n-au vrut să treacă la partea electronică. Trimitem lunar documente dintr-un bibliograf și ei le țin acolo, în loc să le trimitem electronic și ei să le verifice. În acești 10.000 de lei medicul are opt activități de făcut, obligatorii. El plătește toate cheltuielile cabinetului, cheltuieli cu tehnicianul, și dacă îi rămâne, se plătește și pe el. Dacă îi rămâne. Însă, uneori, la unii nu le rămâne nimic, cei care au o comună”, a transmis el.

„Dacă s-ar umbla la această sumă, să știți că pleacă. Din Olt ne pleacă medicii. Aveam atunci (n.r. la momentul la care s-a decis asigurarea unui buget lunar de 10.000 lei/cabinet) 20 de tineri care doreau să plece în Anglia. Iau 3.000 de lire. Județele acestea sărace, cu număr mic de animale, vor avea o mare problemă în viitor. Medicii se duc, pentru că din 3.000 de lire tot le rămân 1.000. Dacă dispare asta, un sfert dacă mai rămân, dacă mai rămân”, a semnalat Bozgă.