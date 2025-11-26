Cel mai longeviv câine din toate timpurile a trăit 31 de ani. Bobi a sfidat legile vieții, spre uimirea medicilor veterinari, stabilind un record greu de egalat

Bobi, cel mai bătrân câine din lume, a murit la vârsta de 31 de ani și 165 de zile. Patrupedul s-a stins din viață în casa lui din satul portughez Conqueiros, unde a trăit toată viața alături de familia Costa.

Câinele care a trăit 31 de ani și 165 de zile

Bobi a fost unul dintre cei mai rari câini din lume, nu pentru că ar fi fost o rasă specială, ci pentru că a trăit mai mult decât orice câine înregistrat vreodată. Majoritatea câinilor trăiesc puțin peste un deceniu, dar Bobi a trăit 31 de ani, ceea ce este de aproape trei ori mai mult decât normalul pentru rasa lui.

Un raport Guinness World Records spune că animalele precum Bobi trăiesc de obicei doar 12 până la 14 ani. Oamenii de știință susțin că longevitatea câinilor depinde de mai mulți factori, cum ar fi mâncare sănătoasă, o casă calmă, îngrijire bună și un mediu liniștit. Bobi le avea pe toate acestea. Mânca alimente proaspete, trăia într-un sat liniștit și nu era niciodată legat. Zilele lui erau calme și fără stres.

Factori care i-au prelungit viața

Mâncarea naturală. Bobi mânca mese simple gătite acasă, cu carne și pește, în loc de hrană procesată pentru câini.

Viață calmă. Trăia în natură, unde putea hoinări liber și se odihnea oricând dorea.

Legătură familială. Era mereu înconjurat de oameni și alte animale, ajutându-l să fie fericit și sănătos.

Bobi ne amintește cât de puternice pot fi dragostea, pacea și grija pentru viața animalelor.

Moartea lui Bobi a fost anunțată de Karen Becker, medicul lui veterinar, printr-un mesaj pe Facebook: „În ciuda faptului că a trăit mai mult decât orice câine în istorie, cele 11.478 de zile petrecute pe pământ nu vor fi niciodată suficiente, pentru cei care l-au iubit. Dumnezeu să te aibă în pază, Bobi… ai învățat lumea tot ce trebuia să înveți”.

Animalul cu blană cafenie a fost declarat cel mai bătrân câine din toate timpurile pe 2 februarie 2023. Bobi a fost înregistrat în 1992, la Serviço Medico-Veterinário do Município de Leiria (Serviciul Medico-Veterinar al Municipiului Leiria), care a confirmat data nașterii sale.

Vârsta patrupedului a fost verificată și de SIAC, o bază de date pentru animale de companie autorizată de guvernul portughez și administrată de SNMV (Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários; Sindicatul Național al Medicilor Veterinari).

Patrupedul a locuit la țară, înconjurat de iubirea stăpânilor și aer curat

Câinele a locuit toată viața în satul Conqueiros, aflat în apropiere de coasta de vest a Portugaliei, iar la naștere a mai avut trei frați. Leonel Costa, care avea la acea vreme opt ani, a dezvăluit ca părinții săi aveau prea multe animale și au fost nevoiți sa eutanasieze cățeii, însă Bobi a scăpat. Copiii au ținut secretă existența câinelui față de părinții lor, până când acesta a fost descoperit și a devenit parte din familie.

„Între o conservă de hrană pentru animale și o bucată de carne, Bobi nu ezită și alege mâncarea noastră”, a precizat Costa.

În afară de o sperietură în 2018, când a fost spitalizat după ce s-a prăbușit brusc din cauza unor dificultăți de respirație, Bobi a avut o viață relativ lipsită de probleme și crede că secretul longevității sale a fost „mediul calm și liniștit”.

Longevitatea lui ar putea avea o legătură cu genele sale. Mama lui Bobi, Gira, a trăit până la 18 ani, iar un alt câine al familiei, Chicote, a murit la 22 de ani.