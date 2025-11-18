Pune-ți câinele la dietă fără ca el să știe. Cum să-i reduci porțiile și să-l ajuți să slăbească sănătos / Sfaturile medicul veterinar

Obezitatea afectează câinii alarmant. Se estimează că 56% dintre câinii din Statele Unite sunt supraponderali sau obezi. La fel ca oamenii, animalele au probleme din cauza excesului de greutate. Din păcate, obezitatea canină este adesea subestimată. De aceea, ca stăpân de animal de companie, trebuie să acorzi o atenție deosebită greutății câinelui.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

De ce este important ca animalul tău să aibă o greutate potrivită

Supraponderalitatea afectează speranța de viață a câinelui. După cum notează Asociația Medicală Veterinară Americană, câinii obezi mor în medie cu doi sau mai mulți ani înaintea câinilor cu o greutate normală.

Există, de asemenea, mai multe consecințe asupra sănătății asociate cu obezitatea la câini: diabet, probleme articulare, tensiune arterială crescută, probleme ale pielii, boli de inimă și plămâni, boală renală și leziuni osoase.

Obezitatea poate dăuna semnificativ calității vieții câinelui, excesul de greutate afectându-i capacitatea de a rămâne activ și poate pune presiune asupra articulațiilor și oaselor sale, ducând la durere.

Ca stăpân de animale, trebuie să-ți ajuți câinele să aibă o greutate sănătoasă, astfel încât să trăiască o viață suferințe și boli inutile.

Cum știi dacă patrupedul tău este supraponderal

O evaluare inițială a câinelui tău, folosind ochii și mâinile, te ajută să-ți dai seama dacă animalul tău de companie e gras:

Privește-ți câinele de sus și ia în considerare silueta corpului său. Ar trebui să poți distinge o ușoară formă de „clepsidră”. Este zona burții câinelui tău puțin mai îngustă decât picioarele din față, trunchiul, șoldurile și picioarele din spate? Dacă da, acesta este un semn bun.

Din lateral nu ar trebui să-i vezi grăsimea de pe burtă cum atârnă. Poți simți ultimele trei coaste a cutiei toracice cu o atingere ușoară? Dacă da, acesta este un semn bun.

În cazul în care câinele tău are grăsime abdominală evidentă, nu îi simți coastele prin piele sau nu pare să aibă o siluetă de clepsidră, este timpul să faci o programare la medicul veterinar și să începi să te gândești la schimbări alimentare. Specialistul poate stabili gravitatea problemei de greutate a câinelui tău și concepe un program individualizat de slăbire.

Pe baza unor factori precum rasa, procentul de grăsime corporală și masa musculară, medicul va stabili greutatea ideală a câinelui, iar acest număr va fi considerat 4 sau 5 pe cântar. Apoi i se va atribui un scor în funcție de greutatea sa actuală. Dacă primește 6, înseamnă că este cu aproximativ 10% până la 15% mai greu decât greutatea ideală și este considerat supraponderal. În general, un scor sub 4 înseamnă că este subponderal, în timp ce un scor mai mare de 5 sugerează că este obez, scrie smalldoorvet.

Cum să începi un program de slăbire pentru câinele tău

Inițierea unui program de slăbire pentru câinele tău începe de obicei la cabinetul medicului veterinar. Există multe întrebări de luat în considerare, cum ar fi:

Ar trebui să treci la o nouă hrană pentru câini?

Ar trebui să-i reduci cantitatea de hrană? Dacă da, cu cât?

Ar trebui să schimbi programul de hrănire al câinelui tău?

Ar trebui să elimini complet gustările? Dacă nu, ce gustări sunt permise și câte?

Adesea, aceste întrebări primesc răspunsuri de la medicul veterinar. Fiecare câine are nevoi diferite, în funcție de rasa, mărimea, vârsta, nivelul de mișcare și istoricul medical.

După ce te-ai hotărât asupra unui program de slăbire:

Toți membrii familiei ar trebui să respecte dieta câinelui. Anunță-i despre orice modificare a rutinei alimentare a câinelui tău și roagă-i să nu se abată de la program oferindu-i hrană suplimentară, cum ar fi recompense neprogramate.

Dacă intenționezi să utilizezi un nou tip de hrană pentru câini, întreabă medicul veterinar despre cea mai bună modalitate de tranziție. Câinii sunt sensibili la schimbările alimentare, iar stomacul lor poate reacționa prost atunci când un nou tip de hrană este introdus brusc.

Pentru a evita problemele stomacale, ar trebui să schimbi întotdeauna dieta câinelui treptat, pe parcursul a aproximativ 3 până la 4 zile. Unii câini sunt mai sensibili decât alții și necesită schimbări graduale. Cu toate acestea, majoritatea medicilor veterinari recomandă o dietă de tranziție care arată cam așa:

Ziua 1: 75% mâncare veche, 25% mâncare nouă;

Ziua 2: 50% mâncare veche, 50% mâncare nouă;

Ziua 3: 25% mâncare veche, 75% mâncare nouă;

Ziua 4: Mâncare 100% nouă.

Sfaturile medicul veterinar

Treci la ore de masă stabilite și ascunde resturile de mâncare când câinele a terminat.

Hrănește câinele de două ori pe zi sau oferă-i mai multe mese mai mici în fiecare zi.

Ia în considerare trecerea la hrană dietetică pentru câini, cu conținut scăzut de calorii.

Cumpără un bol special pentru câini, cu ​​hrănire lentă, care îl împiedică să înghită mâncarea repede.

Cantitatea de mâncarea pentru a-l ajuta să slăbească

Cantitatea de hrană care trebuie administrată în timpul unui program de slăbire variază în funcție de mărimea și nivelul de activitate al câinelui. De aceea, este recomandat să consulți un medic veterinar. Este posibil să ți se recomande să-i reduci cantitatea de hrană sau să treci la o alimentație cu conținut caloric mai scăzut.

Ce recompense îi poți da câinelui tău când este la dietă

Restricționarea recompenselor este unul dintre cele mai importante aspecte ale pierderii în greutate pentru câini. Deși poți măsura câtă hrană îi oferi câinelui zilnic, poate fi mai dificil să urmărești consumul de recompense, mai ales când și alți membri ai familiei îl răsfață cu gustări.

Conform recomandărilor Asociației Medicale Veterinare Americane, recompensele ar trebui să reprezinte mai puțin de 10% din totalul caloriilor consumate zilnic de câine. Cu toate acestea, aportul caloric variază foarte mult în funcție de câine, așa că va trebui să știi numărul de calorii pe care patrupedul ar trebui să le consume în timpul programului de slăbire, apoi să calculezi 10% din acest număr pentru a determina cantitatea adecvată de recompense.

De exemplu, dacă obiectivul este să îți hrănești animalul de companie cu doar 300 de calorii pe zi (conform recomandărilor medicului veterinar), nu mai mult de 30 de calorii pot proveni din recompense. Dacă nu ai la îndemână gustări cu conținut scăzut de calorii, taie o bucată mică de morcov sau castravete.

Cum îți ajuți câinele să slăbească prin mișcare

Schimbarea obiceiurilor alimentare este cheia pierderii în greutate la câini, dar exercițiile fizice sunt esențiale pentru sănătatea fizică și mentală generală. Nevoia de mișcare se schimbă în timp, cățeii necesitând multă plimbare pentru a-și ajuta dezvoltarea, în timp ce câinii mai în vârstă pot încetini puțin ritmul.

La fel ca oamenii, câinii care fac mai multă mișcare vor fi mai puțin pofticioși, vor arde mai multe calorii și stimulează metabolismul. Totuși, fii precaut când faci exerciții fizice cu câinele pe vreme caldă, mai ales dacă e o rasă brahicefalică (cu nasul scurt) sau un câine mai în vârstă, căci tind să se supraîncălzească mai rapid decât alții.

Ce trebuie să faci dacă cerșește mâncare

Poate fi greu să spui nu atunci când câinele te imploră, se smiorcăie sau îți arată acei „ochi de cățeluș”. Însă, aceste comportamente nu indică neapărat că are nevoie să mănânce și pot fi folosite pentru a-ți atrage atenția.

În loc să cedezi și să-i oferi o recompensă, încearcă să te joci cu câinele tău sau să-l mângâi pe burtă. Ținerea unei evidențe a momentelor în care este hrănit te poate ajuta să faci diferența între foamea adevărată și dorința de atenție. Dacă cedezi la rugămințile câinelui tău, vei îngreuna progresul pierderii în greutate și vei încuraja și mai multe rugăminți.