Peștele cu „față umană” e star global. Fanii din toată lumea vor să-l vadă, însă proprietarul îl păzește ca pe o comoară. A refuzat oferte de 7.000 de lire sterline și a sporit securitatea iazului pentru ca Bob să nu fie furat

Un pește cu trăsături faciale umane a atras atenția internauților din toată lumea și a devenit viral pe rețelele sociale. Bob, un crap koi ce aparține unei familii din Leeds (Marea Britanie) a stârnit curiozitatea și uimirea oamenilor datorită feței sale unice, care pare să aibă gura și nasul unui om, foarte evidențiate.

Bob e faimos pentru trăsăturile sale neobișnuite

Acest pește rar trăiește într-un rezervor de apă amplasat în grădina familiei, devenind rapid subiect de discuție atât în cercul de prieteni al proprietarilor, cât și pe internet.

Deși crapii sunt celebrii pentru varietatea lor de culori și forme, trăsăturile faciale ale lui Bob sunt cu adevărat remarcabile, fiind interpretate de unii ca având asemănări izbitoare cu cele umane, scrie tdpelmedia.

Peștele are „față umană”

„Nu pot să cred că un pește poate arăta atât de uman! E fascinant și puțin înfricoșător în același timp”, a scris cineva pe Twitter. Alții au glumit că Bob ar putea fi un personaj animat sau chiar subiectul unor teorii ale conspirației despre hibrizi om-pește.

Cu toate acestea, proprietarii lui Bob se declară încântați de popularitatea pe care peștele a câștigat-o: „Nu ne-am imaginat niciodată că Bob va deveni faimos. Ne bucurăm că a reușit să aducă un zâmbet pe fețele oamenilor din întreaga lume”.

Stăpânul crapului koi refuză să-l vândă

Între timp, stăpânul crapului cu față umană a intensificat măsurile de securitate și a respins oferte de 7.000 de lire sterline pentru Bob. Peștele este atât de faimos încât oameni din întreaga lume vor să-l viziteze.

Malcolm Pawson a dezvăluit că peștele său este acum o celebritate, localnicii numindu-l „tatăl lui Bob”. Crapul este acum neprețuit în ochii lui, după ce a refuzat oferte de 7.000 de lire sterline.

Din păcate, popularitatea lui Bob l-a obligat pe Malcolm să intensifice măsurile de securitate. Întrucât vizitatorii imploră să vină să vadă crapii koi, familia și-a dotat grădina cu trei camere video pentru a descuraja hoții. Sistemul de supraveghere este îndreptat spre noua casă de 2.000 de lire sterline a lui Bob, pe care proprietarul i-a construit-o.





Bob e păzit cu sisteme video

Crapul koi face parte din familia Pawson de patru ani și nu pare să plece prea curând. Peștele, predominant alb, se remarcă față de ceilalți 11 pești ai lui Malcolm datorită petelor negre de pe cap. Marcajele unice creează ceea ce arată ca o pereche de ochi, un nas și o gură.

„Am primit oferte de peste 7.000 de lire sterline, dar nu-l voi vinde niciodată”, a declarat Malcolm pentru WTJ. „Mulți oameni vor să vină să-l vadă. Contează doar în cine ai încredere să se uite și să nu încerce să-l fure pe Bob. Am dotat grădina cu un set de camere de supraveghere și o poartă în spate, pentru orice eventualitate. Noul iaz și filtrul au costat peste 2.000 de lire sterline”.

