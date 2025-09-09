Câine cu urechile tăiate, descoperit de poliţişti la un târg din Haţeg: Proprietarul este cercetat penal

Un bărbat de 53 de ani, din judeţul Timiş, este cercetat penal de poliţiştii de la Biroul pentru Protecţia Animalelor Hunedoara, după ce un câine din rasa kangal, care aparţine suspectului, a fost descoperit cu urechile tăiate, cu ocazia unui târg de animale organizat în oraşul Haţeg.

Potrivit unui comunicat transmis marţi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara, bărbatul deţinea mai mulţi câini din rasa kangal, iar unul dintre aceştia, o femelă în vârstă de doi ani, avea ambele urechi cupate.

“În urma verificărilor, poliţiştii au stabilit că, în perioada 2023-2025, animalului i-au fost secţionate pavilioanele auriculare, chiar la domiciliul proprietarului”, precizează sursa citată, transmite Agerpres.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru efectuarea de intervenţii chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal, în alte scopuri decât cele medicale.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, arată IPJ Hunedoara.

