În România, formarea câinilor ghid și a câinilor de terapie este un domeniu rar întâlnit, complex și extrem de valoros, iar Angel Dog este una dintre organizațiile care fac o diferență reală în viețile oamenilor. În cel mai recent episod al podcastului EduPet by Pets&Cats, realizat de Ioana Cosma, Irina Henegar – fundraising manager și Zoltan Szabo – dresor, au vorbit cu sinceritate despre provocările, emoțiile și poveștile din spatele acestei munci aparte. Acest articol este o privire de ansamblu asupra discuției, iar pentru o înțelegere completă te invităm să urmărești episodul integral.

Misiunea Angel Dog: oameni, câini și destine care se schimbă

Angel Dog pregătește atât câini ghid pentru persoane cu deficiențe de vedere, cât și câini de terapie care lucrează cu copii, persoane vulnerabile sau în programe educaționale. Indiferent de direcție, obiectivul este același: crearea unei echipe om–câine care aduce independență, încredere și sprijin emoțional.

Cum se formează un câine ghid – un proces care durează ani

Dincolo de imaginea frumoasă și emoțională, în spatele unui câine ghid se ascunde un proces riguros și laborios.

Selecția puilor potriviți

Nu orice câine poate deveni ghid. Sunt selectați pui cu temperament echilibrat, atenți, rezilienți și capabili să învețe decizii complexe.

Familia-gazdă: baza socializării

În primele luni, puii cresc într-o familie voluntară, unde învață:

bune maniere,

comportament urban,

interacțiuni cu copii și adulți,

siguranță în medii aglomerate.

Această etapă formează „adultul” echilibrat de mai târziu.

Dresajul specializat

Ulterior, câinii intră în antrenamente tehnice avansate:

ocolirea obstacolelor,

semnalizarea treptelor și denivelărilor,

deplasarea în trafic,

concentrare în medii cu multe distrageri,

alegerea traseelor sigure.

Dresajul poate dura peste un an și presupune sute de ore de practică și testare în situații reale.

Câinii de terapie – parteneri în vindecare și educație

O altă componentă importantă a Angel Dog este pregătirea câinilor de terapie, care ajută în:

grădinițe și școli,

spitale,

centre pentru copii,

penitenciare,

programe pentru persoane vulnerabile sau anxioase.

Acești câini au o sensibilitate aparte: știu să calmeze, să ofere încredere și să creeze un spațiu sigur în care oamenii se deschid și progresează.

Un proces costisitor, dar oferit gratuit beneficiarilor

Formarea unui câine ghid presupune:

hrană premium,

analize medicale, radiografii și monitorizare permanentă,

dresaj specializat,

echipamente profesionale,

transport și testare în diferite medii.

Costurile depășesc adesea zeci de mii de euro, însă beneficiarii nu plătesc nimic. Pentru cei care primesc un câine ghid, investiția se transformă în independență, mobilitate, siguranță și o nouă șansă la autonomie.

Povești care te ating

Irina și Zoli au împărtășit în podcast povești impresionante despre oameni care, datorită unui câine ghid:

au început să circule singuri,

și-au recăpătat încrederea,

au putut merge cu copilul în parc,

au revenit la o viață activă.

Un câine ghid devine nu doar un ajutor, ci un partener de viață și uneori chiar o punte de legătură între persoana nevăzătoare și lume.

De ce să urmărești episodul complet

Acest articol surprinde doar esențialul. În episodul EduPet vei descoperi:

cum se face „potrivirea” dintre câine și beneficiar,

ce provocări apar în primele săptămâni de muncă în echipă,

ce înseamnă responsabilitatea unui dresor,

cum se lucrează cu copiii și adulții în programele de terapie

cât e emoție, disciplină și dedicare în munca Angel Dog.

Urmărește podcastul integral pentru a înțelege pe deplin misiunea Angel Dog și poveștile din spatele fiecărui câine care schimbă vieți.

Și dacă îți dorești să susții cauza, poți deveni voluntar, donator sau pur și simplu poți distribui mesajul — fiecare gest contează.