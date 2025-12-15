„Animalul nu e cadou”: Un important brand de hrană premium îndeamnă să nu fie dăruiți câini și pisici, deoarece aceștia pot ajunge în adăposturi (VIDEO)

„La nicio sărbătoare animalul nu e cadou” – aceasta este denumirea campaniei de informare a unui important brand de hrană premium pentru animale. În ajunul sărbătorilor de iarnă campania le reamintește locuitorilor României că oferirea animalelor drept cadou este neetică, deoarece poate avea consecințe dureroase.

Scopul campaniei este de a reduce numărul animalelor din adăposturi și de a crește numărul de deținători responsabili de animale de companie. Creatorii campaniei subliniază că apariția unui animal în familie trebuie să fie o decizie conștientă, nu o surpriză de sărbătoare. Când adulții îi dăruesc unui copil un cățeluș sau o pisicuță, aceasta poate părea emoționant. Dar în spatele dorinței emoționale de a-i face pe plac copilului se află adesea o nepregătire pentru grija și responsabilitatea zilnică.

Spotul animat spune povestea unui băiat care primește de Crăciun un cățel din rasa Jack Russell Terrier. Povestea începe ca un basm despre împlinirea dorințelor. Dar are un final trist: de îndată ce cățelușul începe să se poarte urât, enervează familia și devine inutil. Este dat la un adăpost, iar cățelușul se trezește printre animale la fel abandonate.

Această poveste nu este o exagerare. În Regatul Unit aproximativ 250.000 de animale sunt date adăposturilor în fiecare an, iar acestea sunt abandonate cu 30% mai des în perioada sărbătorilor de Crăciun. În SUA 6 milioane de animale ajung în adăposturi în fiecare an, iar conform PETA, mii de oameni renunță la pisicile și câinii donați în timpul sezonului de sărbători.

Medicii veterinari din România afirmă că oamenii abandonează tot mai des câinii în perioada sărbătorilor de iarnă. Potrivit acestora, numărul cazurilor de animale oferite cadou este în creștere, iar de multe ori persoanele, care primesc astfel de cadouri, nu sunt pregătite să își asume responsabilitatea pentru îngrijirea animalelor, motiv pentru care le duc în adăposturi sau le abandonează pe stradă. Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) prezintă următoarele date: la fiecare 2 câini adoptați alți 3 câini ajung pe străzi.

Numărul exact al animalelor fără adăpost din România este în prezent necunoscut, dar în urmă cu câțiva ani, PETA a estimat că este cel mai mare din Europa, cu peste 600.000 de câini și mii de pisici. Multe dintre ele se confruntă cu foametea, bolile și abuzurile. Chiar și după ce ajung într-un adăpost, câinii nu primesc întotdeauna șansa la o nouă viață: conform legislației actuale, sunt alocate doar 14 zile pentru adopție, după care animalul poate fi adormit, deoarece eutanasia câinilor sănătoși este încă permisă în România.

„Este important nu doar să creștem animalele în familie, ci și să eliminăm cauzele profunde ale lipsei de adăpost. Credem că, prin răspândirea informațiilor despre această problemă, reducem dorința de a dărui animale și încurajăm oamenii să cântărească avantajele și dezavantajele înainte de a le adopta,” susțin inițiatorii campaniei.