American Kennel Club (AKC), organizația principală din Statele Unite care se ocupă cu înregistrarea și standardizarea raselor de câini, a adăugat trei noi rase în catalogul oficial. Acești câini pot concura în mii de competiții, inclusiv în campionatul național organizat de AKC.

AKC recunoaște trei rase noi de câine

Potrivit publicației People, cele trei rase adăugate în registrul American Kennel Club sunt: Basset Fauve de Bretagne, Russian Tsvetnaya Bolonka și Teddy Roosevelt Terrier. Odată cu recunoașterea lor, AKC ajunge la un total de 205 rase pedigree înregistrate.

„Suntem fericiți să le urăm bun venit raselor Russian Tsvetnaya Bolonka și Teddy Roosevelt Terrier. Ca de obicei, este foarte important să te documentezi pentru a găsi o rasă care se potrivește stilului tău de viață”, a declarat Gina DiNardo, președinte și CEO al American Kennel Club. „Fiecare rasă este unică, iar potențialii stăpâni vor avea mai multe opțiuni în alegerea câinelui potrivit”, a adăugat aceasta.

Noile rase recunoscute de AKC

Basset Fauve de Bretagne

Câinii din rasa Basset Fauve de Bretagne sunt de talie medie și își au originile în Franța secolului al XVI‑lea, unde erau folosiți la vânătoare. Astăzi, acești câini sunt inteligenți, activi și au o blană aspră, care nu reține mizeria. Au nevoie de două plimbări pe zi și de periere săptămânală.

Teddy Roosevelt Terrier

Rasă de talie medie, Teddy Roosevelt Terrier poartă numele unui fost președinte american și a apărut pentru prima dată în Statele Unite. Terierii erau crescuți în gospodării și ferme pentru a controla dăunătorii. În prezent, sunt la fel de vigilenți și protectivi și au nevoie de multă activitate fizică pentru a se menține sănătoși.

Russian Tsvetnaya Bolonka

Această rasă originară din Rusia aparține grupului „Toy”. Un câine Russian Tsvetnaya Bolonka este loial, jucăuș și nu necesită multă activitate fizică pentru a fi mulțumit. AKC precizează că acești câini adoră compania oamenilor, în special a copiilor, însă blana lor necesită îngrijire regulată pentru a preveni încâlcirea.

Toate cele trei rase au acum permisiunea de a participa la peste 26.000 de concursuri și evenimente canine.

