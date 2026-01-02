Sună înfricoșător, dar este un fenomen real: câinii și pisicile își pot consuma stăpânii după deces, iar biologia explică de ce.Majoritatea dintre noi consideră animalele de companie ca membri ai familiei. Trăim, dormim și mâncăm alături de ele, dar instinctele animale rămân prezente chiar și în cele mai blânde creaturi.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Caz real: când iubitul tău patruped devine “canibal”

În ianuarie 2025, autoritățile din România au descoperit trupul parțial consumat al unei femei de 34 de ani, care murise singură în apartament. Cauza: cei doi pugi ai săi, care au început să mănânce corpul proprietarei după cinci zile de izolare.

Specialiștii atrag atenția că și cel mai prietenos câine sau pisică ar putea recurge la acest comportament, dar nu din răutate – este pur și simplu un instinct de supraviețuire, notează Popular Science.

De ce animalele de companie își pot consuma stăpânii

Câinii și pisicile consumă trupul unui stăpân decedat în primul rând din lipsă de hrană. Lena DeTar, profesor asociat la Facultatea de Medicină Veterinară Cornell, explică: „Nu este vorba că animalul nu te mai iubește. Este vorba de supraviețuire: miroși a carne, nu te mai miști și eu sunt foarte flămând.”

Cazurile apar adesea la persoane singure, izolate social, care au animalele drept singuri companioni. Studiile pe aproape 40 de cazuri în care câinii au consumat trupuri în interior arată că majoritatea implică persoane în vârstă, singure și neobservate perioade îndelungate.

Cât de repede ar putea începe animalele să mănânce

Uneori, câinele sau pisica poate începe imediat după deces. Carolyn Rando, antropolog criminalist, citează un caz în care un câine a lins fața stăpânului decedat pentru confort și a început să roadă când a simțit sânge.

„Animalele mici, câini sau pisici, pot roade fața sau degetele încercând să obțină o reacție,” explică Rando.

Câinele vs. pisica: cine e mai predispus

Contrar așteptărilor, câinii sunt mai predispuși să consume un trup decât pisicile.

Pisicile: rod țesuturile moi – fața, nasul, degetele.

Câinii: pot consuma întregul corp dacă au timp și ocazia, urmându-și instinctul natural de a se hrăni din surse disponibile.

Pisicile rămân mai aproape de instinctele sălbatice de vânătoare și își găsesc hrana și în alt mod, în timp ce câinii depind de stăpâni și pot ajunge să consume trupul pentru supraviețuire.

Riscurile în casele cu mai multe animale

Adunarea excesivă de animale crește riscul ca acestea să-și consume stăpânul după moarte. Persoanele care adună zeci de câini și pisici trăiesc adesea în condiții nesigure, iar animalele flămânde pot ajunge să mănânce stăpânul dacă acesta moare acasă.

Un caz documentat: un bărbat de 69 de ani, decedat acasă cu aproape 30 de pisici, a fost parțial consumat de acestea înainte de a fi descoperit.

DeTar lucrează pentru prevenirea acestor situații prin sterilizare, consiliere și realocarea animalelor, implicând și asistenți sociali și specialiști în sănătate.

Instinctul supraviețuirii nu e personal

Relațiile complicate dintre persoanele care adună prea multe animale și patrupezii lor arată că acest comportament ține mai mult de supraviețuire decât de agresivitate.

DeTar, care locuiește cu câini și pisici, spune că nu ar deranja-o dacă animalele ei ar mânca din ea în lipsa altor opțiuni. Rando, cu pisica sa Momo, adaugă: „Animalele sunt familia noastră. Cine n-ar vrea să fie grijuliu cu noi – chiar și după moarte?”