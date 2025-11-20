Durerea cauzată de dispariția animalului de companie este reală. Cum să faci față pierderii celui mai bun prieten al tău

Viața nu este mereu roz. Fie că este vorba de un prieten sau de un membru al familiei, la un moment dat, toată lumea se confruntă cu moartea cuiva drag.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cum gestionezi pierderea unui animal de companie

Când se întâmplă, există ritualuri comune care ajută la conștientizarea trecerii în neființă, cum ar fi organizarea unei înmormântări sau a altei ceremonii în care oamenii se adună în memoria celui drag. Dincolo de asta, sprijinul este oferit prin flori, condoleanțe, o masă și alte gesturi de alinare. Dar ce se întâmplă când pierzi un animal de companie? Pentru mulți oameni, moartea câinelui sau a pisicii este la fel de dureroasă ca pierderea unui prieten sau a unui membru al familiei.

În multe cazuri, însă, este o durere adesea ignorată sau trecută cu vederea de ceilalți: „Durerea cauzată de pierderea unui animal de companie este considerată «lipsită de drepturi», adică este un tip de durere nevalidată sau nesusținută pe scară largă de cultura noastră dominantă”, susține Beth Bigler, consilier specializat în durerea animalelor de companie, care oferă îndrumare și sprijin celor care și-au pierdut «persoanele iubite».

„Când persoana iubită trece printr-o tranziție, nu primește concediu de la serviciu și nici nu există oameni care să o ajute așa cum ar face-o dacă ar fi o ființă umană”, spune Bigler.

Sfaturile experților pentru stăpâni

Totuși, moartea unui animal de companie îi poate lăsa pe cei îndoliați cu sentimentul că au pierdut unul dintre cei mai apropiați membri ai familiei . Și, în multe cazuri, chiar așa s-a întâmplat.

„Pentru mulți oameni, este cam ca și cum ar pierde un copil. În zilele noastre, pur și simplu spun colocvial: «Aceștia sunt bebelușii mei blănoși» sau «Nu am copii, câinii sunt copiii mei», explică Matt Miller, medic veterinar la Muddy Paws Rescue. „Psihologia modului în care privim animalele de companie în ziua de azi este că sunt copiii noștri”, potrivit lui Miller, scrie purewow.

Bigler și Miller oferă strategii despre cum să faci față pierderii animalului de companie. Spre deosebire de moartea unei persoane, puține companii oferă timp de doliu pentru cei care au pierdut un animal. Când aud, prietenii și cunoștințele reacționează adesea superficial la moarte, presupunând că persoana va „trece peste” și va merge mai departe ca de obicei, chiar dacă pentru cel îndoliat, viața este diferită.

„În cultura noastră nu ne dăm seama cât de profundă este relația dintre oameni și cei dragi lor”, spune Bigler, potrivit căruia, în anumite privințe, animalele de companie pot fi mai apropiate de noi decât partenerii. „Suntem obișnuiți să-i vedem dimineața devreme, seara târziu, la masă, la joacă. Există multă interacțiune zilnic”, subliniază ea.

Unele persoane își iubesc animalele mai mult decât partenerii

Bigler precizează că atunci când nu mai sunt prin preajmă, poate fi dificil pentru creier să înțeleagă pierderea, deoarece animalele de companie reprezintă o parte importantă a vieții noastre. De fapt, aceasta susține că nu este ceva neobișnuit să vezi stăpâni de animale care își ating câinele sau pisica chiar mai des decât o fac cu oamenii.

„Persoanele iubite ne ajută cu adevărat să ne simțim în siguranță. Ne ajută să ne controlăm și ne oferă acea acceptare necondiționată pe care, sincer, mulți dintre noi nu am experimentat-o ​​niciodată”.

Când animalele de companie mor, poate fi copleșitor pentru cei îndoliați să facă față evenimentului, mai ales când sunt înconjurați de oameni care nu își dau seama de amploarea pierderii.

„Acest lucru este complicat pentru cei îndoliați, deoarece îi face să creadă că reacțiile emoționale uriașe pe care le au sunt cumva exagerate”, explică Bigler. „Apoi începem să ne simțim rușinați de faptul că suntem îndoliați”.

În schimb, experta punctează că este esențial să recunoaștem impactul morții unui animal de companie. „Este extrem de important nu doar să validăm cât de semnificativă este legătura dintre om și animal și cât de importante sunt animalele de companie în viața noastră, ci și să înțelegem de ce ne este greu să ne manifestăm”.

Perioada de doliu

Cât despre durata doliului pentru animalele de companie, Bigler susține că durerea durează o veșnicie. „Ne este dor de cei dragi și ne vom dori mereu să fie aici. Așadar, nu există o cronologie specifică durerii”.

Ca orice pierdere, aproape întotdeauna este cel mai greu la început și, în timp, acel sentiment se diminuează. „Sperăm că simptomele acute de durere pe care le avem se diminuează și devin mai ușoare”. Conform lui Bigler, există și alte modalități de a merge mai departe după o pierdere, începând cu recunoașterea profunzimii sentimentelor tale.

„Eliberează-te de ele. Fă-ți timp să țipi, să te înfurii, să plângi, să te văicărești și să-ți exprimi sentimentele. Vorbește cu prietenii de încredere”, este sfatul specialistei.

Nu refuza ajutorul prietenilor

Bigler sugerează, de asemenea, să accepți ajutorul dacă ți se oferă. O altă strategie de adaptare este practicarea compasiunii de sine. „Să vorbești cu tine însuți și să te porți cu mare blândețe, așa cum ai vorbi cu persoana iubită. Și să fii la fel de bun cu tine însuți, așa cum persoana iubită a fost întotdeauna”.

Dacă te simți izolat din cauza pierderii suferite, Bigler recomandă să cauți alte persoane care trăiesc sentimente similare. „Discuția cu un terapeut poate fi, de asemenea, utilă”.

În cele din urmă, Bigler recomandă să-ți comemorezi animalul de companie într-un mod care are o semnificație pentru tine. Aprinderea unei lumânări, realizarea unui tatuaj, amenajarea unei grădini sau vizitarea locurilor sale preferate sunt doar câteva modalități prin care poți să-i celebrezi viața.