Sunt zilele acelea rare din an în care timpul pare că ne așteaptă. Zile libere de sărbătoare, în care graba dispare, iar atenția noastră se mută firesc spre lucrurile simple: o cană de ceai, o pătură, un film bun și, aproape întotdeauna, un animal care se așază lângă noi. Pentru iubitorii de animale, aceste momente au o încărcătură specială, iar filmele care le aduc în prim-plan sau le transformă în personaje memorabile devin adevărate refugii emoționale.

Criticul de film Irina-Margareta Nistor propune, pentru această perioadă de tihnă, o selecție de filme care pot fi privite cu inima deschisă. Sunt producții diferite ca stil și gen, dar unite de același fir invizibil: respectul față de necuvântătoare și recunoașterea rolului lor profund în viața noastră.

,,Zootropolis, dar și Argylle, ca să nu ignorăm felinele, Bernard: Misiune pe Marte (și cu un gând pentru BB – Brigitte Bardot), Crăciun cu Ramón, Shaun the Sheep (pe Netflix) și The Horse Whisperer (de și cu Robert Redford), ca vine Anul Calului de Foc, cu care să sărim peste obstacole și să visăm la trofee.

Că necuvântătoarele sunt eroi principali sau nu, ele sunt esențiale în viața noastră cea de toate zilele.

Preferatul meu rămâne Parisul vesel, oraș pe care sper să-l revăd în 2026.’’ Ne-a transmis în exclusivitate pentru cititorii Pets&Cats, Irina-Margareta Nistor, critic de film, traducătoare emblematică a anilor ’80, producătoare TV și de radio, organizatoare a Festivalului de Psihanaliză și Film Ecranul și Divanul.

Zootropolis – o lecție despre empatie, spusă prin animale

„Zootropolis” este mai mult decât o animație pentru copii. Este un film care folosește lumea animalelor pentru a vorbi despre societate, despre frică, prejudecăți și curaj. Orașul populat de mamifere devine un spațiu în care diferențele pot naște conflicte, dar și solidaritate. Iepuroaica Judy Hopps, hotărâtă și curajoasă, și vulpea Nick Wilde, ironic și aparent detașat, sunt personaje care demonstrează că nimeni nu este doar eticheta pe care o poartă. Pentru iubitorii de animale, filmul este o declarație de respect față de diversitate și un îndemn la empatie.

Argylle – un omagiu discret adus felinelor

În „Argylle”, Irina-Margareta Nistor invită publicul să nu ignore felinele, acele prezențe misterioase care au fascinat cinematografia de-a lungul timpului. Pisicile nu cer explicații și nu oferă loialitate condiționată. Ele sunt independente, elegante și profund intuitive. În filme, ele devin adesea simboluri ale libertății și ale inteligenței tăcute, iar „Argylle” valorifică această aură specială care face din pisici personaje imposibil de uitat.

Bernard: Misiune pe Marte – curajul văzut prin ochii unui urs

„Bernard: Misiune pe Marte” este o animație plină de energie, care îl aduce în centrul poveștii pe un urs polar atipic. Bernard nu este eroul perfect, dar tocmai vulnerabilitatea lui îl face atât de uman. Filmul vorbește despre dorința de a fi acceptat, despre efortul de a-ți depăși limitele și despre curajul de a merge mai departe, chiar și atunci când pare imposibil. Recomandarea vine și cu un gând pentru Brigitte Bardot, simbol al luptei pentru drepturile animalelor, o figură care a arătat că iubirea pentru necuvântătoare poate deveni o misiune de viață.

Crăciun cu Ramón – emoție simplă, potrivită sărbătorilor

În perioada sărbătorilor, „Crăciun cu Ramón” aduce exact acel tip de emoție care nu are nevoie de artificii. Este un film cald, despre legături sincere, despre cum animalele pot deveni punți între oameni și despre puterea micilor gesturi. Este genul de producție care se potrivește perfect unei seri liniștite, când afară e frig, iar în casă domnește sentimentul de apartenență.

Shaun the Sheep – când emoția nu are nevoie de cuvinte

Disponibil pe Netflix, „Shaun the Sheep” este dovada că animalele pot spune povești extraordinare fără replici elaborate. Umorul fin, situațiile absurde și expresivitatea personajelor transformă această animație într-o experiență savuroasă pentru toate vârstele. Oile, câinele de pază și fermierul lor creează un univers în care prietenia și solidaritatea sunt mai puternice decât orice obstacol.

The Horse Whisperer – vindecare, răbdare și respect

„The Horse Whisperer”, regizat și interpretat de Robert Redford, este un film despre ascultare și răbdare. Relația dintre om și cal este tratată cu o delicatețe rar întâlnită, iar procesul de vindecare devine o metaforă pentru reconectarea cu sine. Alegerea acestui film capătă o semnificație aparte în contextul Anului Calului de Foc, simbol al puterii, al depășirii obstacolelor și al visurilor care merită urmate.

Parisul vesel – un oraș al emoției și al memoriei

Preferatul Irinei-Margareta Nistor rămâne „Parisul vesel”, un film care evocă farmecul cinemaului clasic și bucuria pură a poveștilor spuse cu suflet. Parisul devine un personaj în sine, un oraș care respiră artă, sensibilitate și nostalgie. Un loc pe care criticul speră să-l revadă în 2026, ca pe o promisiune a continuității și a frumuseții care nu dispare.

În aceste zile libere de sărbătoare, filmele recomandate de Irina-Margareta Nistor sunt mai mult decât simple sugestii de vizionare. Sunt invitații la empatie, la visare și la recunoștință față de animalele care ne sunt alături, tăcute, dar esențiale, în fiecare zi.