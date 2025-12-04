Aseară, la premiera de gală a filmului Crăciun cu Ramon, Pavel Bartoș, îndrăgitul prezentator TV și actor, a reușit să înduioșeze o sală întreagă la Cinema City. Cunoscătorii îl știu pentru umorul său molipsitor, dar aseară a cucerit publicul mai ales prin tandrețea cu care a vorbit despre… cățeluși. Da, în filmul său de Crăciun, prietenii necuvântători joacă un rol surprinzător de important. Deși povestea este plină de aventuri, emoții și momente comice, filmul păstrează un spirit de sărbători, perfect pentru iubitorii de animale: „În acest film nu a fost sacrificat niciun porc, chiar dacă este film de Crăciun.”, a glumit Bartoș, stârnind râsete și simpatie în rândul spectatorilor.

În timpul interviului, actorul a dezvăluit detalii adorabile despre vedetele cu blăniță ale filmului:

Reporter: Cine este cățelul din afiș?

Pavel Bartoș: „Sunt doi căței în film. Cățelușul din afiș este Zgubi. Așa se numește, este un prieten al Anastasiei Haiducu și e o mică parte din filmul nostru; la un moment dat chiar devine unul dintre personajele principale, într-o anume situație. Și, bineînțeles, mai avem un altul, care îl interpretează… dar vreau să vă las să vedeți filmul și să-mi spuneți ce personaj joacă Eli, celălalt cățel.”

Iar când vine vorba de animale, Bartoș nu joacă un rol, trăiește cu adevărat ceea ce spune:

Reporter: Aveți cățeluș acasă?

Pavel Bartoș: „Da, am un labrador, un golden retriever, am și o pisică vagaboantă, dragă mie, Ticki. Iubesc animalele. Să vă spun, pentru voi: în acest film nu a fost sacrificat niciun porc, chiar dacă este film de Crăciun.

Un film de familie, colorat, plin de umor și emoție, în care animăluțele fură scena exact când te aștepți mai puțin ,,Crăciun cu Ramon’’ promite să fie o poveste festivă care te face să râzi, să oftezi, să-ți aduci aminte de cei dragi și, poate, să pleci din sală cu inima puțin mai moale. Iar finalul… este atât de înduioșător încât te prinde nepregătit, exact ca un cadou lăsat sub brad de cineva care chiar te cunoaște.