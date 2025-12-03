UE cere Spaniei măsuri urgente pentru focarul de pestă porcină africană. Comisia Europeană trimite experți în Catalonia

Comisia Europeană a precizat luni că Spania trebuie să implementeze măsurile prevăzute de legislația europeană pentru a încerca să limiteze focarul de pestă porcină africană (PPA) detectat în Catalonia și a anunțat prezența experților veterinari europeni în zonă începând de marți pentru a consilia autoritățile, scrie Rador Radio România.

Focarul de pestă porcină africană din Spania pune în alertă UE

“Am primit o notificare privind focarul din Catalonia”, a spus purtătoarea de cuvânt a UE, Eva Hrncirova, la conferința de presă zilnică a Comisiei, menționând că nu a existat niciun focar al bolii în Spania de mai bine de 30 de ani.

Administrația Generală a Vămilor din China a suspendat importurile de carne de porc de la 12 companii din provincia Barcelona, ​​după detectarea unor cazuri de pestă porcină africană la mistreți. Instalațiile afectate sunt listate pe platforma oficială cu statutul “suspendare import”, potrivit actualizării sistemului oficial al Administrației pentru înregistrarea companiilor importatoare.

Acestea sunt primele cazuri de pestă porcină africană, o boală eradicată de trei decenii, după ani de eforturi și restricții comerciale puternice în Spania, țară care a devenit în ultimii ani cel mai mare exportator de carne de porc către gigantul asiatic.

