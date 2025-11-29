Monitorizarea animalelor de pe Terra va fi reluată din spaţiu, după o pauză de 3 ani. Datele colectate pot ajuta la cercetarea comportamentală, conservarea speciilor şi eforturile de combatere a răspândirii bolilor infecţioase

Monitorizarea animalelor cu ajutorul sateliţilor din spaţiu va fi reluată în curând, după relansarea proiectului ICARUS (Cooperarea Internaţională pentru Cercetarea Animalelor folosind Spaţiul) după o pauză de trei ani, informează DPA, citată de Agerpres.

Cel mai ambițios proiect de monitorizare a animalelor din spațiu

Vineri, o rachetă a companiei americane SpaceX a transportat pe orbita Pământului un satelit echipat cu un minireceptor, potrivit Institutului Max Planck pentru Comportamentul Animalelor din oraşul Konstanz, din sudul Germaniei. Alte lansări similare vor fi realizate în următorii ani.

De la o altitudine de 500 de kilometri, acest receptor citeşte semnalele transmise de micile emiţătoare ataşate unor păsări migratoare, lilieci şi ţestoase marine, a precizat directorul institutului şi iniţiatorul proiectului, Martin Wikelski. Datele arată unde se află animalele şi încotro se îndreaptă şi pot ajuta la cercetarea comportamentală, conservarea speciilor şi eforturile de combatere a răspândirii bolilor infecţioase.

În premieră se preconizează că acest sistem va funcţiona la nivel mondial aproape în timp real, a declarat Martin Wikelski. Proiectul ICARUS a fost lansat pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS) în urmă cu cini ani.

Până în 2022, o antenă amplasată pe segmentul rusesc al ISS a colectat date şi le-a transmis cercetătorilor. Totuși, după începerea războiului din Ucraina, cooperarea dintre agenţia spaţială germană şi cea rusă a fost suspendată, iar fluxurile de date s-au oprit.

Noile minireceptoare vor fi transportate în spaţiu în cooperare cu o misiune de cercetare a Universităţii Forţelor Armate Germane din Munchen.

Aceste dispozitive sunt mai puternice decât cele deja prezente la bordul ISS. După o fază de testare de trei luni, monitorizarea animalelor va fi reluată. Până la jumătatea anului 2027, şase dintre sateliţi ar trebui să creeze o reţea pentru colectarea de date cuprinzătoare şi fiabile. Acest lucru va permite, de asemenea, recepţia de date din regiuni neacoperite anterior, cum ar fi Arctica şi Antarctica.

Cum funcționează sistemul

Dispozitivele alimentate cu energie solară purtate de animale, care furnizează date către Proiectul Icarus, cântăresc în jur de trei până la patru grame, fiind în curs de dezvoltare un dispozitiv de un gram – greutatea unei agrafe de birou. Pe lângă înregistrarea coordonatelor GPS ale unui animal, aceste aparate sofisticate pot monitoriza și sănătatea acestuia prin detectarea temperaturii corpului și a condițiilor de mediu, cum ar fi umiditatea, presiunea aerului și accelerația.

„Am urmărit mierlele și păsările cântătoare [cu emițător] în ultimii 10-15 ani și știm că se reproduc bine”, spune Wikelski. „Cele cu etichetă supraviețuiesc puțin mai mult, nu știm de ce. Poate că prădătorilor nu le plac”.

Anul viitor, Wikelski spune că el și colaboratorii săi intenționează să eticheteze și să înceapă monitorizarea continuă a între 5.000 și 10.000 de animale, ajungând, în cele din urmă, la 100.000 de animale.