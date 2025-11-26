Ţestoasa Gramma, „regina Grădinii Zoologice din San Diego”, a murit la 141 de ani. Pe durata vieții ei, la Casa Albă s-au succedat 20 de președinți, au avut loc două războaie mondiale și două pandemii (VIDEO)

Gramma, broasca țestoasă din Galapagos, poreclită ‘regina Grădinii Zoologice din San Diego’, a murit la vârsta de 141 de ani, a anunțat grădina zoologică pe rețelele sociale, notează Agerpres.

Țestoasa Gramma a trăit 141 de ani

„Gramma, broasca țestoasă din Galapagos, a fost o prezență tăcută și constantă la Grădina Zoologică, un martor al istoriei, un simbol iubit și un ambasador extraordinar pentru specia sa. Cu o imensă tristețe, vă informăm despre moartea sa, la 20 noiembrie”, a transmis grădina zoo.

Specialiștii de la grădina zoologică susțin că au luat „decizia plină de compasiune și excepțional de dificilă de a-și lua rămas bun” după ce au monitorizat o perioadă problemele osoase legate de vârsta înaintată. „A avea grijă de o broască țestoasă extraordinară a fost un privilegiu”, au mai spus ei.

Gramma a ajuns la Grădina Zoologică din San Diego între 1928 și 1931, ca parte a primului grup de broaște țestoase Galapagos care au sosit la grădina zoologică și, deși data exactă a nașterii sale nu este cunoscută, experții au estimat vârsta ei la 141 de ani.

A prins două războaie mondiale și două pandemii

Țestoasei îi plăcea să mănânce salată romană și cactus, dar și fructe. Pe durata vieții broaștei țestoase, la Casa Albă s-au succedat 20 de președinți, au avut loc două războaie mondiale și două pandemii, pe lângă numeroase evenimente istorice și progrese tehnologice.

„A atins cu blândețe nenumărate vieți timp de aproape un secol în San Diego, ca ambasador global pentru conservarea reptilelor. A trecut de la apariția în câteva fotografii alb-negru la a deveni o vedetă îndrăgită a rețelelor sociale”, au mai scris reprezentanții grădinii zoo.

Grădina Zoologică din San Diego are 12 broaște țestoase din Galapagos. Acestea pot trăi peste 100 de ani în sălbăticie și aproape de două ori mai mult în captivitate. Una dintre cele mai longevive a fost Harriet, din Australia, despre care s-a estimat că a murit la vârsta de 175 de ani.

