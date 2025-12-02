Anunțul lui Brigitte Bardot după numeroasele probleme de sănătate. Activista pentru drepturile animalelor are 91 de ani

Brigitte Bardot, fostă vedetă franceză de cinema şi activistă pentru drepturile animalelor, se recuperează şi a dorit să le transmită fanilor să nu-şi facă griji pentru starea ei de sănătate, a precizat fundaţia ei marți, 2 decembrie, într-un comunicat, potrivit Reuters, scrie Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Mesajul lui Brigitte Bardot pentru fani

Anunțul vine în urma unor relatări apărute recent în presă conform cărora Brigitte Bardot, în vârstă de 91 de ani, a fost din nou spitalizată în Toulon, sudul Franţei, luna trecută, după ce în octombrie fusese spitalizată pentru o intervenţie chirurgicală descrisă de reprezentanţii actriţei ca fiind minoră.

”Drept răspuns la răspândirea de informaţii false din ultimele zile, doamna Brigitte Bardot vrea să le amintească tuturor că în prezent se recuperează, că ar aprecia dacă oamenii i-ar respecta intimitatea şi invită pe toată lumea să se calmeze. Doamna Bardot doreşte să-i liniştească pe cei care îşi fac în mod sincer griji pentru ea. Le trimite acest mesaj: ‘Vă trimit tuturor dragostea mea”’, potrivit comunicatului.

Brigitte Bardot a devenit celebră în toată lumea, în anii 1950 şi 1960, pentru rolurile sale nonconformiste din filme precum ”And God Created Woman”. Ca artistă a lansat, de asemenea, mai multe discuri în această perioadă. A renunţat la actorie în anii 1970 şi şi-a mutat permanent domiciliul în oraşul Saint-Tropez de pe Riviera Franceză, dedicându-se cauzei bunăstării animalelor prin intermediul fundaţiei care îi poartă numele.

Vezi și Un adolescent care visa să devină dresor de lei a fost ucis de leoaică sub privirile martorilor. Tânărul a escaladat un gard de 8 metri pentru a intra în țarcul animalelor de la zoo (VIDEO)