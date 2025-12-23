Bucurie mare pentru familia prezentatoarei Alina Pușcaș! Feli, pisica bengaleză care dispăruse de acasă, a fost găsită! Alina Pușcaș anunțase dispariția pe 10 decembrie, prin intermediul afișelor stradale și al rețelelor sociale. Prezentatoarea emisiunii Te cunosc de undeva! a cerut atunci disperată ajutorul pentru a o găsi pe felina în vârstă de un an. La 10 zile de la dispariție, micuța Feli a fost găsită și adusă acasă, spre bucuria întregii familii.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Extrem de fericită, Alina Pușcaș a anunțat pe contul ei de Instagram că aventura felinei s-a încheiat, iar familia răsuflă ușurată după zile întregi de griji și dor.

Extrem de bucuroși de revenirea pisicii au fost și cei trei copii ai Alinei Pușcaș, care au plâns mult după dispariția acesteia.

Iris, fiica cea mică, a povestit că s-a jucat și că a dormit cu ea în brațe. Așadar, Feli s-a simțit din nou răsfățată și iubită, după ce a hoinărit prin sectorul 1 al Capitalei.

Feli, pisica Alinei Pușcaș, a fost adusă acasă: „Copiii sunt în al nouălea cer!”

„Cea mai bună veste din ultima vreme! Am primit un video în care se pare că o avem pe Feli! A fost adusă acasă! Mi se pare senzațional! Este o minune de Crăciun. Mai sunt câteva zile până la Crăciun și uite că minunea s-a întâmplat! O avem pe Feli acasă și copiii sunt în al nouălea cer! Nici măcar nu pot să mai doarmă la ora aceasta de fericirea că Feli s-a întors, că a fost adusă!”, a transmis Alina Pușcaș pe rețelele sociale.

În prima zi de la revenire, Feli a avut parte de o mulțime de mângâieri. Alina Pușcaș a surprins imagini adorabile cu Iris dormind în brațe cu pisica mult iubită.

„Și eu am dormit un pic cu ea. Dar cred că e cam speriată, pentru că mieuna cam mult. Dar o facem bine nu?”, și-a întrebat prezentatoarea fetița, care a spus un Da hotărât.

După zilele în care a rătăcit, pisica bengaleză se recuperează și doarme ghemuită în locurile ei preferate din casă.