Care este cel mai bun tratament împotriva puricilor pentru câinele tău: Criteriile pe care trebuie să le iei în considerare (VIDEO)

Una dintre cele mai importante sarcini pentru un stăpân de câine este să-și protejeze prietenul de purici. De aceea, în acest articol, îți prezentăm toate detaliile de care ai nevoie pentru a elimina acești paraziți de pe blana cățelului.

Pe scurt, sunt mai multe criterii de care este nevoie să ții seamă, cum ar fi rasa, vârsta, istoria, modul de viață, precizează PetMD.

Ce să ai în vedere când alegi cel mai sigur și mai eficient tratament împotriva puricilor

Reține că fiecare animal este diferit, deci un produs care este considerat bun pentru un cățel poate fi ineficient pentru altul. Sunt mai mulți factori care influențează această variație:

Vârsta: tratamentele trebuie să țină cont de vârstă, întrucât multe nu sunt pentru pui mai tineri de 8-12 săptămâni. Ca să știi această informație, citește ambalajul produsului;

Rasa: dacă ai un cățel cu blană deasă și mare, asigură-te că-l aplici pe piele, și nu doar pe păr;

Istoria medicală a câinelui: este important să ai în vedere medicamentele pe care le-a luat, condițiile medicale și reacțiile la tratamentele anterioare;

Stilul de viață: prezența altor animale de companie sau a copiilor, activitățile zilnice și timpul petrecut afară sunt detalii importante de care trebuie să ții cont.

Din fericire, tu nu trebuie să faci o analiză detaliată, pentru că de acest lucru se va ocupa veterinarul. Acesta îți poate recomanda câteva tratamente sigure și eficiente. De asemenea, cele mai eficiente au nevoie de prescripție medicală.

Concluzii

Tratamentul împotriva puricilor diferă de la un câine la altul. Sunt mai multe aspecte de care tu și mai ales medicul veterinar trebuie să țineți cont. Multe tratamente se eliberează cu rețetă, deci va fi nevoie să mergi cu prietenul tău blănos la veterinar. Află mai multe detalii în videoul de mai jos: