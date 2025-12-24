PETLIFE

Motivul pentru care câinele tău te întâmpină mereu fericit îți poate schimba perspectiva asupra vieții: Ce spune un celebru astrofizician

Catinca Andrușcă 24 decembrie 0 comentarii
Câine fericit pupat de stăpână Foto: pexels.com

După o zi grea de muncă, un lucru aduce mereu bucurie: momentul în care câinele dă din coadă atunci când își vede stăpânul. Indiferent de circumstanțe, cățelul este vesel și pregătit să ofere cât mai multă afecțiune. Unii stăpâni și-au pus întrebarea: cum pot patrupezii să fie întotdeauna fericiți? Un influencer a răspuns la această întrebare, cu ajutorul unui astrofizician.

Bucurie împărtășită din suflet

Potrivit publicației express.co, câinii au un concept diferit al timpului față de oameni. Un an pentru căței înseamnă aproximativ șapte ani omenești, așa că un patruped de 10 ani ar avea, în echivalent uman, în jur de 70 de ani. „Pe măsură ce îmbătrânesc, timpul lor pe această planetă devine tot mai limitat. Această înțelegere le-ar putea influența abordarea plină de bucurie față de viață, încurajându-i să profite la maximum de fiecare zi”, a declarat astrofizicianul Neil DeGrasse Tyson.

Urmăritorii influencerului care a realizat interviul cu Neil Tyson au reacționat la videoclip, povestind despre câinii lor: „Pentru cineva care se confruntă cu depresia, un câine este cel mai bun animal pe care îl poate avea. Sunt atât de fericit că există, iar energia lui este contagioasă. E cel mai bun prieten.”

Un alt urmăritor a povestit cât de multă fericire emană câinele său atunci când iese dintr-o cameră și cum are obiceiul de a roade tocul ușii atunci când nu îi este permis să urce în pat.

Astrofizicianul Neil DeGrasse Tyson a avut și un sfat pentru stăpâni: să își lase câinii să fie fericiți și să se bucure de fiecare moment alături de ei. „Fii persoana care cățelul tău crede că ești”, a spus Tyson.

